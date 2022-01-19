«الأقصر: 75% نسبة تنفيذ كوبري نجع الحامدين

أجرى العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال كوبري نجع الحامدين الجاري تنفيذه ضمن محور شمال الأقصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لجميع رؤساء المدن، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة الأعمال التي تتم داخل تلك المراكز؛ بهدف متابعة سير العمل بالمشروعات القومية والتنموية.

جولة داخل محور شمال الأقصر

وأجرى رئيس مدينة الأقصر، جولته في محور شمال الأقصر برفقة كل من المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وكذلك الملازم أول محمد عادل ضابط بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما رافقهم المهندس أحمد النوبي مدير مشروع أبناء حسن علام للطرق والكباري.

تنفيذ نسبة 75% من أعمال كوبري نجع الحامدين

وخلال الجولة، التي أجراها رئيس مدينة الأقصر برفقة عدد من التنفيذيين ومسئولي المشروع، جرى متابعة نسبة تنفيذ كوبري نجع الحامدين، ووصلت نسبة التنفيذ حتى اليوم إلى 75%، كما تضمنت الجولة إجراء معاينة على الطبيعة لعدد من الطرق؛ بهدف إزالة عدد من المعوقات الخاصة بطرق التعامل مع عملية مرور المعدات والمهمات الضخمة التي يتم إرسالها إلى المكان؛ لاستكمال تنفيذ أعمال محور شمال الأقصر على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر، أن محور شمال الأقصر والمقرر تنفيذه داخل المحافظة السياحية، سيعمل على ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، كما يمر بالزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل.