افتتاح 4 فروع للبنك الزراعي في الأقصر «تمويل وخدمات مصرفية»

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، افتتاح عدد 4 فروع مطورة للبنك الزراعي بالمحافظة، ضمن خطة تطوير 1200 فرع ، بحضور الدكتور فتحي هلال رئيس قطاع الأقصر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعمد وأهالي قرى «العشي – الطود - إسنا – الرزيقات».

افتتاح فروع البنك في العشي والطود وإسنا والرزيقات

ويأتي افتتاح الفروع الجديدة بقرى مراكز الأقصر المختلفة تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وبناء على خطة البنك الزراعى المصري برئاسة كلًا من علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك وسامى عبد الصادق ومحمد إيهاب نائب رئيس البنك، والتي تهدف إلى تطوير فروع البنك في مدن وقرى محافظة الأقصر بالكامل لتقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمواطنين من أهالي قري مراكز المحافظة المختلفة في الشرق والغرب.

تمويل المشروعات وتقديم الخدمات المصرفية

وبحسب بيان محافظة الأقصر، يأتي دور البنك الزراعي في تمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء القطاع الحيواني والداجني أو حتى القطاع السمكي فضلا عن المناحل والآلات والمعدات الزراعية، وكذلك أنظمة ومعدات الري التي تُستخدم في الزراعات في الأراضي الزراعية في مختلف المراكز والقرى التي تشغل مساحات زراعية كبيرة.

كما يقدم البنك الزراعي جميع الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي لجميع مزارعين والفلاحين، فضلا عن تقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل متناهية الصغر للمواطنين.