لو عايز تقبض 7 آلاف جنيه.. دليلك للحصول على وظائف بتأمينات وحوافز

عندما يتخرج الشاب من الجامعة، ويحصل على شهادة المؤهل الدراسي الخاص به، يبدأ في البحث عن وظائف شاغرة في الكثير من المؤسسات، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة دائما ما تحرص على توفير فرص عمل بمرتبات عالية وتكون مناسبة لهم، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، عن عدد من الوظائف الشاغرة، في إطار مبادرة «توظيف مصر»، التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها تفاصيل الوظائف الشاغرة، والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

1- وظائف شركة TMS

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- Ushers& Models، حاصل على مؤهل عالي أو فوق متوسط، ولديه خبرة عام واحد على الأقل، يقوم بعرض منتجات الشركة في إيفنتات ومعرض التي تمثل الشركة.

2- Graphic Design، حاصل على مؤهل عالي ولديه خبرة عامين على الأقل، يقوم بتصميم الإعلانات واللوجو وGif.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في التجمع الخامس.

- أن يكون جيدا في اللغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى للسن 36 عاما.

- إناث فقط لوظيفة Ushers& Models.

- اناث وذكور لوظيفة Graphic Design.

الحقوق والمميزات

- الراتب لوظيفة Ushers& Models 7000.

- الراتب لوظيفة Graphic Design من 5500 إلى 6000.

- 8 ساعات عمل يوميا.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة فى الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين انتقالات الإيفنت لوظيفة Ushers& Models.

2- وظائف شركة كومينتي ريستورانت

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة للعمل في سلسلة مطاعم BRGR، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- كاشير.

2- عضو فريق.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في أكتوبر التجمع المعادي.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه لغة إنجليزية مقبولة.

- الحد الأقصى للسن 30 عاما.

الحقوق والمميزات

- الراتب الصافي للكاشير 3700 جنيه، ولعضو الفريق 3350 جنيها.

- ساعات العمل 9 ساعات عمل منهم ساعة راحة.

- أرباح كل 3 أشهر + زيادة أرباح سنوية + تأمين طبي خاص.

3- وظائف شركة Blooms لبيع إكسسوارات الموبايل والكمبيوتر.

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مشرف مبيعات، شرط أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 3 سنوات في بيع إكسسوارت الموبايل و الكمبيوتر.

2- مندوب مبيعات موبايل وإكسسوارات الموبايل، شرط أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 3 سنوات.

3- مندوب مبيعات إكسسوارات الموبايل، شرط أن يكون لديه خبرة من 0 إلى 2 سنة.

4- مندوب مبيعات إكسسوارات الكمبيوتر، شرط أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 3 سنوات.

الشروط المطلوبة

- أن يكون لديه مؤهل عالي أو معهد.

- أن يكون لديه لغة إنجليزية لبعض الوظائف.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- الراتب الصافي لمشرف المبيعات 6000 جنيه، ولمندوب المبيعات دون خبرة 3500 جنيه، ولمحاسب كاشير 4500 جنيه، ولأمين مخزن 3500 جنيه، ولأوفيس بوي 2800 جنيه.

- ساعات العمل 8 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة أرباح + حوافز مجزية.

- توفر الشركة خط تليفون وتأمين اجتماعي + تامين طبي.

4- وظائف شركة كوكاكولا للمياه الغازية

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في فروع قليوب وأكتوبر وبشتيل.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي خريجين.

- ان يكون لديه خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها.

- حد أقصى للسن 30 عام.

الحقوق والمميزات

- المرتب 3000 أساسي + عمولة مبيعات مرتفعة.

- 8 ساعات عمل يومية.

- تأمينات اجتماعيه وطبية.

- بدل مواصلات.

- خطوط موبايل.

- أرباح سنوية.

- تأمين على الحياة.

- تأمين ضد الحوادث.