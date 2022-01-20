وظائف شاغرة جديدة في بنك الإسكندرية.. اعرف الشروط والمسؤوليات

يعد بنك الإسكندرية من أكثر البنوك التي يبحث العديد من الخريجين، وبشكل خاص خريجي كليات التجارة عن وظائف شاغرة به، ما يجعله يوفر العديد من فرص العمل المختلفة للشباب.

وأعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة في فروعه المختلفة.

وحدد بنك الإسكندرية عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف في بنك الإسكندرية، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك الإسكندرية لديه خبرة من 4 إلى 6 سنوات من المجال المصرفي ذات الصلة بالموارد البشرية، لا سيما في عمليات وأدوات إدارة أداء الموظفين.

- القدرة على القيادة والعمل في فريق متكامل.

- قدرة جيدة في البحث والتحليل.

- مهارات ممتازة في مايكروسوفت أوفيس.

- مهارات الاتصال والعرض التقديمي وإعداد التقارير ممتازة

- القدرة على التخطيط والتنظيم والتنسيق وتعدد المهام والأولويات تحت الضغط مع الحد الأدنى من الإشراف.

مسؤوليات الوظائف

- تصميم وتنفيذ ومراقبة إدارة الأداء لتمكين الموظفين والفرق من فهم أهداف البنك، وتحديد كيفية مساهمة المخرجات الفردية والجماعية في تحقيق أهداف البنك.

- إدارة قياسات الأداء وأنشطة التقييم السنوي، وتقديم التوجيه المناسب بشأن عملية تقييم الأداء.

- إدارة تنفيذ دورة تقييم أداء البنوك لأنظمة الحوافز وغير التحفيزية لجميع الموظفين.

- المراقبة المستمرة وتحديث نظام تقييم الأداء الداخلي، لضمان توافقها مع المستويات الوظيفية المختلفة.

- التأكد من أن المديرين في مرحلة تحديد الأهداف يكتبون أهداف أداء و«مؤشرات الأداء الرئيسية» واقعية وقابلة للقياس لكل وظيفة داخل المنظمة.

- يساهم بالخبرة في تطوير وتقديم كتيبات وسياسات وإجراءات التدريب على تقييم الأداء.

- تطوير مجموعة أدوات التوعية والتدريب على استخدام النظام «مقاطع فيديو وكتيبات» للمستخدمين.

- استخراج وتحليل التقارير اللازمة لضمان أداء النظام ودقته.

مراقبة نسبة الإنجاز السنوي

- مراقبة نسبة الإنجاز السنوي لمراجعات الأداء مقابل النسب المئوية لمنحنى الجرس «لا توجد اختلافات».

- الإشراف على تنفيذ مقاييس الأداء الرئيسية والكفاءات والقيم الأساسية في نظام تقييم الأداء.

- فحص وتحليل شكاوى واعتراضات الموظفين على نتائج تقييم الأداء والرد عليها.

- إنشاء مقاييس رئيسية لتحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة لكل دور، إلى جانب تخطيط الأداء الفردي، لتعيين إطار عمل مؤشرات الأداء الرئيسية.