وظائف شاغرة جديدة في بنك QNB.. إليك الشروط «لو عايز تشتغل»

أعلن بنك QNB عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، حاجته لوظائف شاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة، إذ يبحث خريجو كليات التجارة، عن وظائف شاغرة في البنوك المختلفة لدارسي المجال المصرفي والأشخاص الذين لديهم خبرة في ذات المجال.

وحدد البنك التفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة في بنك QNB لراغبي العمل في البنك، ونوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة من وظائف بنك QNB، ومسئوليات الوظائف، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف من خريجي الجامعات في تخصص مناسب مع تفضيل المحاسبة والمالية والاقتصاد وما إلى ذلك.

- أن يكون حاصل على مؤهل CAT / ACCA / CPA أمر لا بد منه.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمحاسب في الصندوق، أو الأسهم الخاصة باستخدام محاسبة القيد المزدوج والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والخبرة في معاملة ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة.

- أن يكون لديه مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة باللغة الإنجليزية، مع ميزة اللغة العربية.

- أن يكون لديه مهارات تنظيمية وإدارية جيدة والاهتمام بالتفاصيل.

- أن يكون لديه معرفة Microsoft Office و Microsoft Excel.

مسئوليات الوظائف

- المراقبة والإبلاغ عن النشاط اليومي.

- فحص ومعالجة جميع الفواتير المتعلقة بالصندوق بدقة.

- التحقيق في فواصل في الحساب النقدي.

- الإشراف على تسوية المعاملات.

- تسوية النشاط النقدي اليومي.

- تسويات الحساب المصرفي.

- إعداد التقارير الإدارية الدورية.

- الإعداد الدقيق وفي الوقت المناسب لحسابات الإدارة والبيانات المالية المنتظمة.

- إعداد الحسابات النظامية في الوقت المناسب وبدقة.

- الاتصال بموظفي المكتب الأمامي وتقديم الدعم حسب الاقتضاء.

- التنسيق مع المراجعين الداخليين والخارجيين كما هو مطلوب.

- الاتصال بالمحاسبين والمراجعين والمحامين والأمناء الخارجيين كما هو مطلوب.

- وضع السياسات والإجراءات الخاصة بوظيفة محاسبة الصندوق والحفاظ عليها.

- التأكد من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والمحاسبية ذات الصلة.

- يحدد مجالات التطوير المهني للذات.

- يضمن معايير عالية من السرية والأخلاق لحماية المعلومات الحساسة تجاريًا.