777 مليون جنيه قيمة أعمال شركة مياه الشرب بالقليوبية خلال 2021

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية خلال عام 2021، لافتا إلى أن إجمالي استثمارات المشروعات خلال عام 2021 يقدر بنحو 777 مليون جنيه، والتي تضمنت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحي ومحطات وشبكات مياه شرب، وتنفيذ وصلات منزلية وأعمال توريدات وآلات ومعدات، بتكلفة 386 مليون جنيه.

تنفيذ أعمال باستثمارات تقدر بـ391 مليون جنيه

وأكد وزير الإسكان، على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حيث تتولى شركة مياه القليوبية تنفيذ أعمال بتلك المبادرة باستثمارات تقدر بـ391 مليون جنيه، بمركز شبين القناطر خلال المرحلة الحالية.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن خطط الإحلال والتجديد وصيانة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، أحد أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة، للحفاظ على الاستثمارات والأصول التي يتم ضخها في هذا القطاع الحيوي.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن العام الماضي شهد معدلات إنجاز عالية في خطة الإحلال والتجديد، من بينها، إحلال وتجديد محطة المياه المرشحة بأبوزعبل بالخانكة، وإحلال وتجديد محطة المياه 30 ل/ث بأبوزعبل بمدينة الخانكة، وإحلال وتجديد خط طرد محطة مياه رقم 3 بمدينة الخصوص، وإحلال وتجديد محطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مشتهر بطوخ، وإحلال وتجديد 3 آبار ارتوازية بقرى سنهرة والعمار بطوخ ومحطة مياه قها الارتوازية.

وأضاف، أنه تم إحلال وتجديد بئرين ارتوازيين بقريتي الزهويين ومنشأة الكرام بمدينة شبين القناطر، ودق آبار ارتوازية بقرية كفر مويس بمركز بنها، ودق آبار ارتوازية بقريتي تصفا واسنيت بمدينة كفر شكر، وإحلال وتجديد خزانات وصهاريج محطات مياه بمدن «قها – قليوب – طوخ – الخانكة»، وتوصيل مياه الشرب لعزبتي الإصلاح ومنطقة الحادثة بالقناطر الخيرية.

إحلال وتجديد خط المياه بمدخل بنها القبلي بمدينة بنها

ونوه عن أنه تم إحلال وتجديد خط المياه بمدخل بنها القبلي بمدينة بنها، وإحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بالوحايشة بطوخ، وإحلال وتجديد محطات رفع صرف صحي بمدينة الخانكة، وإحلال وتجديد خط الصرف الصحي بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وإحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي بمحطة رفع بلقس بقليوب، وإحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمدينة قها، وإحلال وتجديد وتعلية مطابق الصرف الصحي بقرية قلما بمدينة قليوب.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المشروعات شملت توصيل الصرف الصحي لعزبة القلا والترزي بمدينة بنها، وتنفيذ وصلات منزلية بمنطقة الحدادين بطوخ، وتنفيذ وصلات منزلية بمنطقة حوض العمدة والدكتور أحمد عبدالعزيز بحي غرب شبرا الخيمة، ومناطق السفاينة والناصرية بمدينة طوخ، ومنطقة بحي غرب شبرا الخيمة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وفرت مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمختلف مواقع الشركة ومحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة بلغت مليونين و216 ألف جنيه.

إجراء أعمال إحلال وتجديد لـ5 معامل بمحطات مياه الشرب

وفي قطاع المعامل والجودة، أوضح مجاهد أنه تم إجراء أعمال إحلال وتجديد لـ 5 معامل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان متابعة جودة وسلامة المياه المنتجة من المحطات، كما تم إصلاح 40 جهازا خاصا بمعامل الأفرع بمعرفة العاملين بقطاع المعامل والجودة بتكلفة 350 ألف جنيه، كما تم رفع عينات مياه بلغت 50268 عينة مياه شرب، بجانب رفع عينات من السيب النهائي لمحطات معالجة الصرف الصحي بلغت 2463 عينة.

وفي مجال التميز وتحسين الأداء قال، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لديها الآن 12 موقعا حاصلا على شهادة الاعتماد الدولية TSM، نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 4 محطات معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 6 محطات مياه شرب، ومحطة رفع وشبكة صرف صحي، وشبكة مياه.

تركيب 34 جهاز قياس تصرف لقياس كميات المياه المنتجة

وأضاف: «حرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على تقليل نسبة الفاقد من خلال الكشف عن الأعطال بأجهزة كشف عن التسرب واستعادة كميات كبيرة من المياه المهدرة لتغطية احتياجات المواطنين، فيما تم الانتهاء من تركيب 34 جهاز قياس تصرف لقياس كميات المياه المنتجة بتكلفة 3 ملايين و876 ألف جنيه»، مشيرا إلى أنه انطلاقا من حرص الدولة على ترشيد استهلاك المياه قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتركيب قطع موفرة بالمصالح الحكومية والمدارس والمساجد والكنائس بإجمالي 27982 قطعة موفرة، وتم تركيب 24290 عدادا مسبق الدفع خلال عام 2021، وجار استكمال حصر العدادات المعطلة والتالفة لاستبدالها بعدادات مسبقة الدفع.

وفي مجال التنفيذ الذاتي، أوضح أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال إنشاءات مدنية وتعلية أسوار محطات وانشاء مبان ومكاتب ادارية ومخازن بأفرع الشركة المختلفة بتكلفة تقدر بمليونين و500 ألف جنيه، وفى مجال الاستجابة لشكاوى العملاء والرد على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخط الساخن، بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الشركة خلال عام 2021 نحو 40275 شكوى بين شكاوى انقطاع مياه وطفح صرف ومحاسبة وجودة مياه شرب، وتم التعامل معها.