جدول مرتبات شهر يناير.. الصرف يبدأ الإثنين المقبل لـ6.5 مليون موظف

تبدأ 10 جهات حكومية صرف مرتبات شهر يناير 2022 يوم الإثنين المقبل، وفق ما أعلنته وزارة المالية قبل أيام، حيث أكدت صرف رواتب العاملين بالدولة حتى يوم 28 يناير الجاري، وناشدت الوزارة الموظفين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 للموظفين

وبحسب الكتاب الدوري لوزارة المالية الخاص بمواعيد صرف مرتبات شهر يناير للموظفين، فإن 6 ملايين ونصف المليون موظف يحصلون على رواتبهم يوم الإثنين المقبل الموافق 24 يناير وهم العاملون في وزارات «النقل، الأوقاف، البيئة، التعليم العالي، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، التنمية المحلية، الري والموارد المائية، والبترول»، بالإضافة إلى عدد من الهيئات الحكومية الأخرى.

ضوابط صرف رواتب شهر يناير

وتحرص وزارة المالية دائما على التزام الموظفين بعدد من الضوابط عند صرف رواتب شهر يناير 2022، حيث تقوم بتقسيم صرف المرتبات على أيام تبدأ من يوم الإثنين المقبل، وحتى يوم 28 يناير الجاري، كما تناشد المواطنين تجنب التكدس أو الزحام على ماكينات الصرف وارتداء الكمامة، والالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا للحد من انتشار الفيروس.

جدول صرف مرتبات شهر يناير

ووفقا لوزارة المالية، فإن عملية صرف الرواتب ستبدأ من الإثنين المقبل، حيث يحصل بعض الموظفين على رواتبهم، ثم يتم صرف رواتب 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير، وهم موظفي وزارات «الكهرباء والتعليم العالي والتخطيط والتنمية المحلية والعدل والتعاون الدولي».

كما يتم صرف مرتبات يناير يوم 25 يناير أيضًا للموظفين في: «مديريات التنظيم والإدارة - الجامعات - مديريات الزراعة – مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين - دواوين عموم المحافظات - مديريات الطب البيطري - مديريات الشباب والرياضة».

ويستمر الصرف على مدار باقي أيام الشهر وحتى نهايته، لهيئة الرقابة المالية والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ودار الإفتاء المصرية وشؤون مجلس النواب، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية.