مستشار رئيس الإمارات: سنمارس حقنا في الدفاع عن أنفسنا ضد الحوثيين

تلقى مستشار رئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش، اتصالا هاتفيا، مساء أمس، من «هانس جروندبرج»، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، استعرض خلاله طبيعة الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به المليشيات الحوثية على أهداف مدنية في دولة الإمارات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وكانت جماعة الحوثيين شنت مؤخرا هجوما على منطقة مصفح الصناعية ذات الأهمية الاقتصادية وموقع تابع لمطار أبوظبي الدولي تسبب في انفجار 3 صهاريج خزانات وقود، ووقوع قتلى ومصابين.

الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها

وخلال الاتصال أكد «قرقاش»، أن بلاده «تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها»، مضيفا أنها «ستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية التي تنتهجها جماعة الحوثي التي تتمدد منذ ثلاث سنوات وترفض كافة دعوات وقف إطلاق النار والانخراط في الحل السياسي للأزمة».

واعتبر مستشار الرئيس الإماراتي أنّ النهج السابق لجماعة الحوثي يؤكده الهجوم الآثم وغير المبرر على أهداف مدنية في الإمارات وقبله حادث القرصنة ضد السفينة الإغاثية روابي في تهديد واضح لخطوط الملاحة البحرية الدولية.

ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد جماعة الحوثيين

ودعا «قرقاش»، إلى ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت وتوسع الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية، وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية، ومنها الخرق الواضح لاتفاق ستوكهولم الذي تقوم به دون أي رادع، حيث حولت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية وتمويل الحرب واستغلاله عسكريا، على حد قوله.

الإمارات وجهود وقف إطلاق النار

في الوقت ذاته، قال مستشار رئيس الإمارات إن بلاده مستمرة في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي، إلا أنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها.

وأعرب «قرقاش»، عن شكره وتقديره «للتضامن العالمي الواسع مع دولة الإمارات في وجه الإرهاب الحوثي»، داعيا إلى «موقف واضح من الأمم المتحدة تجاه الأعمال الإرهابية والعدائية التي تقوم بها المليشيات الحوثية سواء تجاه الشعب اليمني أو دول المنطقة علاوة على تهديدها للملاحة البحرية الدولية».