الإمارات تطالب مجلس الأمن بإدانة هجمات الحوثيين.. وتدعوه للاجتماع

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن لاجتماع، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي طالت مواقع هناك، بينها منشآت مدنية في مطار أبو ظبي، ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المدنيين، حسبما أفادت «سكاي نيوز عربية».

رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن للمطالبة بإدانة الهجمات

وبعثت الإمارات برسالة إلى النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبو ظبي، داعية مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين الإرهابية بشكل قاطع وبصوت واحد، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك، بالتزامن مع تواصل الإدانات الدولية والعربية لهذه الهجمات الإرهابية، إذ أعربت الخارجية الروسية عن إدانتها بشدة لما وصفته بالعمل الاستفزازي المرتكب ضد منشآت البنية التحتية المدنية في دولة الإمارات الصديقة.

بعد روسيا.. إيطاليا تدين الهجمات الإرهابية

وفي السياق ذاته، ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، أن إيطاليا تعرب عن قلقها إزاء الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي الشيعية اليمنية، أمس، ضد مواقع في إمارة أبو ظبي، وتحديدا منطقة المصفح الصناعية، وموقع بناء في المطار الدولي لعاصمة الإمارة، ما أودى بحياة ثلاثة أشخاص وسقوط ستة جرحى.

وجاء في نص البيان الذي نقلته وكالة نوفا للأنباء أن «إيطاليا تعرب عن تضامنها مع أسر الضحايا ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تدين بشدة الهجوم الذي من شأنه أن يؤجج دوامة العنف، وأن يكون له تداعيات على استقرار المنطقة بأسرها».

مصر تؤكد تضامنها مع كل ما تتخده الإمارات من إجراءات

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق إدانتها للحادث، وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إدانته للعمل الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي ضد الإمارات، إذ أجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقدم الرئيس تعازيه لأخيه الشيخ محمد في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد السيسي إدانة مصر حكومة وشعباً لهذا العمل الارهابي من قبل ميليشيات الحوثي الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدًا دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من اجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق.

جاء ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه وزارة الخارجية الإماراتية السفارة المصرية في أبوظبي بوجود مصريين اثنين ضمن ضحايا الحادث الإرهابي.