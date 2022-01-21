رغم انخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة برد جديدة تبدأ الأحد المقبل

انخفاض شديد في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، دفع الكثيرون للتساؤل عن سبب الموجة شديدة البرودة، وهل ستستمر لفترة طويلة أم ستنتهي قريبا، خصوصا بعد أن أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها أنّ هناك منخفض جوي أوروبي، يؤثر على انخفاض الحرارة بهذا الشكل، فضلا عن الكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية خلال الليل والنهار.

وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالرغم من أننا نعيش اليوم تأثيرات المنخفض الجوي، إلا أنه بدءًا من يوم الأحد المقبل سيكون هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، نتيجة التأثر البلاد بالمنخفض الجوي على سطح البحر المتوسط.

وأشارت «غانم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يصاحب موجة الطقس شديد البرودة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، كما تتكون شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري

إلى متى يستمر انخفاض درجات الحرارة؟

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل، تأثرًا بالمنخفض الجوي القادم من أوروبا، مشيرة إلى أن ذلك الانخفاض يصاحبه نشاط للرياح وهبوب الكتل الهوائية البارد، ما يزيد إحساس المواطنين بالبرودة الشديدة على مدار ساعات النهار وتزداد خلال فترة الليل.

وبالنسبة لتأثر مصر بسقوط حبات البرد، أوضحت الدكتورة منار غانم أن انخفاض درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال فترة المنخفض، قد يؤدي إلى تساقط حبات البرد، وتكون الثلوج على مناطق من سيناء وسانت كاترين، إذ تصل درجة الحرارة بها اليوم الجمعة إلى صفر مئوية، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد في بيان لها.