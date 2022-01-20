السكة الحديد: أوميكرون لن يعوق حركة القطارات نتيجة الإجراءات الصارمة

نفذت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، خلال الساعات الماضية، إجراءات جديدة داخل المحطات وعربات القطار، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم العربات قبل انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات، لحماية الركاب المسافرين من خطر الإصابة بمتحور «أوميكرون»، إضافة إلى تعقيم وتطهير منافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للحفاظ على العاملين من أي مكروه.

البسطاويسي: ارتداء الكمامة إجباري للحماية من أوميكرون

وأكد المهندس حسام البسطاويسي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة، أن الهيئة نفذت إجراءات مشددة بجميع المحطات على مستوى الجمهورية، علاوة على تعقيم القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، قبل ساعات التشغيل، لحماية الركاب من الإصابة بمتحور أوميكرون، قائلا: «ارتداء الكمامات الطبية إجباري للركاب لحمايتهم من أوميكرون».

أوميكرون لن يعوق حركة القطارات

وأوضح «البسطاويسي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن متحور كورونا الجديد أوميكرون لن يعوق حركة مسير قطارات السكة الحديد، بفضل الإجراءات الصارمة التي يتم تنفيذها في المحطات والقطارات، مؤكدا أن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع الخطوط منذ صباح اليوم.

ونوه بتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات تشمل جميع المستلزمات الطبية، لتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بمتحور أوميكرون، لحين نقل الحالة المصابة إلى أقرب مستشفيات العزل، لتلقي العلاج اللازم.

تعقيم المحطات والقطارات بسبب أوميكرون

من جهته، قال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة تنفذ بشكل يومي الإجراءات الاحترازية منذ ظهور جائحة كورونا، مع تشديد الإجراءات تزامنا مع ظهور متحور أوميكرون.

إجراءات حماية الركاب من أوميكرون

وتنفذ هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق 12 إجرءا لحماية الركاب من متحور أوميكرون، وهي:

1- تعقيم وتطهير المحطات بالسكة الحديد ومترو الأنفاق كل ساعتين تقريباً.

2- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

3- زيادة منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين في صالات المحطات، للحد من متحور أوميكرون.

4- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، بسبب متحور أوميكرون.

5- توفير بيع الكمامات الطبية داخل منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

6- تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة لمنع الزحام داخل المحطات.

7- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل، لمواجهة كورونا ومتحوراته.

8- تقليل زمن التقاطر بين القطارات بمترو الأنفاق لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات، للحد من انتشار كورونا.

9- تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيها على أي راكب لا يرتدى الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

10- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا من العمل وإعطائه إجازة لمدة 15 يوما، حفاظا على سلامة الركاب.

11- تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بمحطات السكة الحديد والمترو لعلاج الحالات المرضية مجانا.

12- عدم السماح لأى عامل بدخول مناطق العمل لم يحصل على لقاح كورونا، والبديل تحليل PCR كل 3 أيام.