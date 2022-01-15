«تعليم البحر الأحمر»:لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل اليوم (صور)

انتهي طلاب مدارس مدن البحر الأحمر من امتحانات صفوف النقل في هدوء وبدون شكاوى، ووسط إجراءات وقائية واحترازية، إذ أدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بينما أدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الامتحان في اللغة العربية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في جميع الإدارات التعليمية السبعة بمدن محافظة البحر الأحمر.

تأدية إمتحانات وسط إجراءات وقائية

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم السبت، انتهاء الطلاب من أداء امتحانات صفوف المراحل النقل وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي شملت الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين صفوف الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، حرصاً على صحة وسلامة الجميع بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

غرفة عمليات التعليم لم تتلق شكاوى

كما أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحم جولة تفقدية في أول يوم لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بعدد من المدارس بمدينة الغردقة، وذلك بهدف متابعة العملية الامتحانية بشتى جوانبها، مطمئناً على توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة دون أي شكاوى أو صعوبات تعكر صفو سير العملية الامتحانية.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى، لافتا إلى متابعة حجرة الكنترول بالمدارس والاهتمام بالتصحيح ومراعاة الطلاب هو هدفنا الأساسي وذلك طبقآ لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.