السياحة: حصر مستحقات الشركات لدى السعودية عن العمرة الملغاة لاستردادها

طالب أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من لديهم مستحقات لدى الجهات السعودية من الشركات عن موسم العمرة أو الحج لعام 1441 هجريا، والذي تم إلغائه بسبب جائحة كورونا بموافاة الغرفة بتلك المستحقات بحد أقصى يوم الإثنين المقبل وذلك حتى يتسنى للغرفة مخاطبة الجهات السعودية المسئولة للعمل على استرداد تلك المستحقات فى أسرع وقت ممكن.

مستحقات الشركات المصرية بموسم العمرة الملغاة

وأضاف خلال الكتاب الدوري رقم 23 لسنة 2022 الذي تم تعميمه اليوم على جميع شركات السياحة المصرية أنّ مستحقات الشركات عن موسم العمرة والحج عام 2019 -2020 وتشمل ما يلى :

1- مستحقات الشركات عن حجز فنادق المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب قرار السعودية بتعليق رحلات العمرة نتيجة جائحة كورونا .

2- مستحقات الشركة وحسابها بالمسار الإلكتروني للحج BAN

3- مدفوعات الشركات الخاصة بمقدمات الفنادق التي تم دفعها عن موسم الحج عام 2020 والذي لم ينفذ حيث تم إلغائه .

4- المستحقات الخاصة بالشركات السياحية التي تم سحبها من محفظة العمرة دون أن يتم إخطار الشركات بذلك .

5- مستحقات الشركات السياحية الموجودة بالمحفظة الإلكترونية للشركة والخاصة بالخدمات الأرضية والنقل .

توخي الحذر فى رصد المستحقات لسرعة استردادها

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة أنّ تلك الإجراءات تأتي فى إطار حرص الغرفة على حماية ورعاية مصالح الشركات السياحية المصرية ومقدراتها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، لافتا إلى ضرورة توخي الحذر والدقة الشديدة أثناء كتابة تلك البيانات وذلك حرصا على عدم ظهور أية عقبات أثناء عملية استرداد تلك المستحقات .

يشار إلى أنّ المملكة العربية السعودية ألغت موسم العمرة نهاية شهر فبراير 2020 بسبب جائحة كورونا.