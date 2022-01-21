رئيس كوريا الجنوبية يزور الخط الثالث لمترو الأنفاق

تفقد رئيس جمهورية كوريا الجنوبية «موون جاي إن»، اليوم، والوفد المرافق والذي يزور مصر حاليا؛ الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث كان في استقباله الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

جولة رئيس كوريا الجنوبية في الخط الثالث للمترو

بدأت الجولة باستقلال أحد قطارات الخط الثالث للمترو المتجهة إلى ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة. حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور – السلام».

الوزير يرحب بالرئيس الكوري الجنوبي

ورحب وزير النقل بالرئيس الكوري الجنوبي معربا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بالزيارة التاريخية لسيادته لأحد مشروعات النقل الهامة في مصر، والتي يعبر التعاون المشترك بها تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا على أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا.

وأشار إلى التعاون المشترك المثمر في عدد من قطاعات النقل مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي ثم استمع الرئيس الكوري الجنوبي خلال استقلال القطار لشرح مختصر عن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى ويمتد بطول 41.2 كم و34 محطة وقد تم تشغيل 3 مراحل منه بطول 23.5 كم و19 محطة، وجارٍ حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم و15 محطة.

توريد 32 قطارا مكيفا للخط الثالث

واستعرض الوزير مدى مساهمة الحكومة الكورية في تنفيذ مشروعات المترو، والتي تشمل العقد الموقع مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا للخط الثالث بالإضافة إلى 8 سنوات صيانة وعمرة جسيمة، وحيث تبلغ قيمة العقد 640 مليون جنيه + 317.7 مليون يورو، ويتم تمويل الشق الأجنبي للعقد من خلال الحكومة الكورية، وكذا تم استعراض مميزات القطارات الكورية من الداخل والخارج ومخطط توريدها، حيث قد تم توريد 18 قطار ومكونات 5 قطارات من القطارات التي سيتم تجميعها في سيماف لنقل الخبرات للفنيين والعمال المصريين، وتم دخول 10 قطارات الخدمة، وجارٍ عمل الاختبارات الديناميكية لباقي القطارات الموردة بالورش ليتم دخولهم الخدمة تباعا.

وأثناء دخول القطار ورشة العمرة الجسيمة تم تقديم شرح مختصر لمباني الورشة، والتي تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط منفذة على 65 فدانا وتحتوي على 32 مبنى، حيث يتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد العربات لقطارات الخط الثالث علاوة على قدرتها على تخزين قطارات بسعة 30 قطارا ومخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.

توريد 40 قطار مترو للخطين الثاني والثالث

وشاهد فخامة رئيس كوريا الجنوبية عرضا تقديميا عن التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وذلك من خلال التعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك» لصناعة توطين وتوريد 40 قطار مترو «320 عربة» للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق بالإضافة إلى مدة 8 سنوات صيانة بمبلغ 560 مليون دولار لتصنيع العربات ومبلغ 96 مليون دولار للصيانة بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم وشركة نيرك ووزارة النقل، والتي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتي هيونداي روتيم والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية «نيريك» في نوفمبر 2021 على هامش الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي لإفريقيا والشرق الأوسط «TRANSMEA 2021»، وذلك لتصنيع 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق بالإضافة إلى مدة 8 سنوات صيانة، وذلك بمبلغ 560 مليون دولار لتصنيع العربات ومبلغ 96 مليون دولار للصيانة.

علاقات متميزة بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي

والجدير بالذكر أن هناك علاقات متميزة بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي، حيث في مجال السكك الحديدية يتم التعاون في مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم والجاري تنفيذة بمعرفة شركة هيونداي روتيم، وكذلك التعاون في مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات وأعمال هندسة السكة على خط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم، وفي مجال مترو الأنفاق تم التعاون والانتهاء من تصنيع وتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو خلال الفترة من 2015 حتى 2017، حيث تم تصنيع 11 قطارا بشركة هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية، وتم تجميع 9 قطارات بمصنع سيماف، وتقوم حاليا الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات من تاريخ انتهاء فترة الضمان «سنتين» لكل قطار.