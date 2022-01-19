طوارئ في المترو لحماية الركاب من أوميكرون: تعقيم كل ساعتين وقطارات إضافية

رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة متحوّر كورونا الجديد أوميكرون، من خلال منع أي راكب من دخول المحطات لا يرتدي الكمامات الطبية، وتعقيم المحطات كل ساعتين، وتطهير القطارات قبل ساعات التشغيل، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

إجراءات صارمة لحماية الركاب من أوميكرون

وقالت شركة مترو الأنفاق إنَّ أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر تتم بشكل صارم، لحماية الركاب من متحوّر أوميكرون، مؤكّدة أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات، لحظة بلحظة، للتأكّد من انتظام الحركة وعدم وجود أي أزمات تؤثر على سير حركة مسير القطارات، منوهة بأنَّ هناك ما يقرب من عشرة أكشاك في محطات المترو المختلفة لتوفير لقاح كورونا للركاب.

مترو الأنفاق: لا تعليق حركة التشغيل بسبب أوميكرون

وكشف مصدر في شركة مترو الأنفاق عدم تعليق حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو بسبب متحور أوميكرون، قائلا: «الوضع الوبائي غير مقلق ولا يوجد أي قرار رسمي بتعليق الرحلات، ونطبق يوميا كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بمتحوّر أوميكرون»، مؤكّدًا أن قطارات المترو تقل ما يقرب من 3 ملايين راكب يوميًا.

وأكد المصدر، «الوطن»، أنَّ غرفة العمليات المركزية لم يصلها أي إخطار بوجود إصابات بين الركاب، إذ إنّه يجرى تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، مطالبا جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل المحطات وعربات القطارات.