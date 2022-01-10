المترو: قطارات إضافية وقت الذروة لحماية الركاب من «أوميكرون»

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن انتظام حركة القطارات منذ صباح اليوم، مشيرا إلى عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، وموضحا أن هناك تشديدات على ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من تفشي متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مؤكدا على المتابعة المستمرة من غرفة العمليات المركزية لسير العمل داخل جميع المحطات، للتأكد من عدم وجود أزمات، تؤثر على التشغيل.

المترو: تعقيم القطارات لحماية الركاب من «أوميكرون»

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك إجراءات مشددة يتم تنفيذها لمواجهة الفيروس، ومنها تعقيم القطارات يوميا قبل بدء ساعات التشغيل، لحماية الركاب من «أوميكرون»، موضحا أنه تم تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات، أو تكدس داخل العربات، لحماية الركاب من الإصابة بعدوى متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

«أوميكرون» لن تعوق حركة مترو الأنفاق

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، بأن متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، لم ولن يعوق حركة مسير القطارات، لأن الشركة تقوم بتنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من تفشي الفيروس، منوها إلى أنه تم تجهيز ما يقرب من 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس «كورونا»، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها لتلقي العلاج اللازم.

جميع العاملين بـ«مترو الأنفاق» تلقوا لقاح «كورونا»

وأشار «عبدالهادي»، إلى أن جميع العاملين بشركة المترو، والبالغ عددهم 7 آلاف عامل وعاملة، تلقوا لقاح فيروس كورونا، مؤكدا على أن هناك غرامة فورية على أي راكب يستقل القطارات بدون كمامة، قائلا: «الكمامة مهمة لحمايتنا جميعا من خطر الإصابة بعدوى متحور أوميكرون».