السبكي: نستهدف نقل التجارب الصحية المصرية الناجحة من مصر لإفريقيا

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المؤتمر السنوي الأول تحت عنوان «الشراكة المصرية الإفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية» في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري بمحافظة بالأقصر.

المؤتمر يناقش سبل تعزيز ودعم الصحة بالدول الأفريقية

وقال بيان مشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إن المؤتمر يناقش سبل تعزيز ودعم نظم الصحة بالدول الأفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى دعم فرص تقديم خدمات السياحة العلاجية للوافدين من الدول الأفريقية ضمن برنامج «نرعاك في مصر» التي تضمن العلاج بأحدث نظم الرعاية الصحية عالميًا بمستشفيات هيئة الرعاية ذراع الدولة المصرية لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

نقل التجارب الصحية الرائدة في مصر لأفريقيا

وأضاف البيان، أن المؤتمر يناقش آليات نقل التجارب الصحية الرائدة في مصر للأشقاء الأفارقة تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هذا العام، مع دعم سبل الدبلوماسية الطبية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية باعتبارها القوى الناعمة في مد جسور التواصل مع دول الجنوب في حضور 25 سفيرًا أفريقيا.

إطلاق العلامة التجارية «نرعاك في مصر»

وأكد أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المؤتمر فرصة هامة للحوار مع السفراء الأفارقة وممثلي قطاعاتهم الصحية لبحث سبل تقديم كافة الخبرات العلمية والعملية للأشقاء الأفارقة في قطاع الصحة وفق توجيهات القيادة السياسية بنقل كل التجارب الصحية الناجحة من مصر لأفريقيا.

وتابع السبكي: نملك كثير من الأدوات التي تضمن تقديم خدمات صحية لاسيما في مجال السياحة العلاجية التي تم تطويرها خاصة مع إطلاق العلامة التجارية «نرعاك في مصر».

طرح مزيد من الرؤى الاستراتيجية لدعم النظم الصحية

وقال السفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إن المؤتمر المقرر إطلاقه خلال أيام بمثابة ملتقى للحوار الشامل مع السفراء الأفارقة لطرح مزيد من الرؤى الاستراتيجية لدعم النظم الصحية ببلادهم، بالإضافة إلى تنشيط محاور الدبلوماسية الطبية فضلا عن دعم الدول الأفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 من خلال نقل الخبرات المتميزة في المجال الصحي لدول أفريقيا وتقديم مساعدات علاجية ودوائية.

وأضاف السفير محمد خليل، أن المؤتمر يهدف لمناقشة استراتيجيات التعليم والتدريب لكوادر القطاع الطبي الأفريقي.

بحث سبل تنشيط السياحة العلاجية الوافدة

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة يوسف مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومنسق المؤتمر، إن المؤتمر بفضل توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة سيكون فرصة هامة لبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية الوافدة من الدول الأفريقية.

وأضافت أن مستشفيات الهيئة تمتلك التجهيزات والكوادر الطبية التي تستطيع تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة، وتابعت: لدينا مستهدفات كبيرة خلال العام المقبل ستحقق عائدات كبيرة للهيئة.