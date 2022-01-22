نصائح لتجنب احتقان الجيوب الأنفية في فصل الشتاء.. منها استنشاق البخار

قد يكون التعامل مع الطقس البارد أمرا صعبا، ويمكن أن يجعل نظام المناعة المنخفض الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض في الشتاء، نظرا لأن متغير أوميكرون يصيب آلاف الأشخاص، ويشهد العالم مرة أخرى زيادة غير مسبوقة في إصابات كورونا، لذا فإن فمن الضروري إنشاء مجموعة أمان، وإليك بعض النصائح للحفاظ على صحتك ولياقتك خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشر موقع«thehealthsite».

زيت الكافور

يعد زيت الكافور أحد أفضل العلاجات للتخلص من البرد والسعال والاحتقان، يحافظ على مشاكل الأنف والجهاز التنفسي الحادة مثل التهاب الأنف الذي يسبب الاختناق والسعال، ويمكن أن يؤدي احتقان الأنف والصدر إلى الصداع والجيوب الأنفية وألم في العضلات والمفاصل، يمكن أن توفر الخاصية المهدئة لزيت الكافور الراحة للصداع والعضلات.

كيفية استخدام زيت الكافور

تضاف قطرات من زيت الكافور إلى ماء الاستحمام للشعور بالاسترخاء وتخلص من احتقان الأنف أو استخدم أجهزة الاستنشاق الأنفية المتوفرة بسهولة، وغالبًا ما يتم تخصيب أجهزة الاستنشاق بزيت الكافور للحصول على راحة فورية من انسداد الأنف.

الغرغرة بالماء المالح

ثبت أن الغرغرة بالمياه المالحة تعمل على تهدئة التهاب الحلق، والتخلص من السعال المتراكم، حيث يتم إضافة الماء إلى كوب ماء وقم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح فيه قبل الغرغرة في الحلق، يتم تكرار الأمر مرتين على الأقل يوميا للحصول على أفضل النتائج.

استنشاق البخار

هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف احتقان الأنف وسيلان الأنف، يتم غليان المياه في إناء كبير؛ حتى يبدأ البخار في التكون، يتم بقاء الرأس فوق الإناء وتنفس بعمق من خلال الأنف، للحصول على نتائج أفضل.

حافظ على راحة البال

الشتاء هو أفضل وقت للاستمتاع ببعض النوم الدافئ بسبب لياليها الطويلة، الحفاظ على نمط نوم صحي هو مفتاح الصحة الجيدة في الشتاء.

تعقيم وارتداء القناع

من الضروري تطهير اليدين بشكل متكرر والاحتفاظ بالقناع خاصة عندما تكون في الهواء الطلق؛ لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كوورنا وحماية الآخرين من حولك احمل قناع ومعقم يدين عالي الجودة للحفاظ على نظافة اليدين من أي نوع من الجراثيم أو الفيروسات.