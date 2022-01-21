رابط تحديث بيانات بطاقة التموين.. عشان حصتك التموينية متتوقفش

خلال الساعات القليلة الماضية، ازداد البحث عن رابط تحديث بيانات التموين، حتى يستطيع المواطنون تحديث البيانات الخاصة بهم، ويتجنبوا وقف البطاقة التموينية الخاصة بهم، مع ضمان الاستمرار في صرف حصتهم التموينية لأفراد الأسرة المسجلين بالبطاقة بشكل شهري، وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين فرصة تحديث بيانات التموين الخاصة بهم إلكترونيا.

وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل الكثافة في المصالح الحكومية المختلفة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يتجنب المواطنون الذهاب إلى مكتب التموين، ويلجأون إلى إجراء الخدمات إلكترونيا، خاصة مع التحول الرقمي الذي تشهده مصر، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير رابط تحديث بيانات التموين، وخطوات التحديث، كالتالي:

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رابط تحديث بيانات بطاقة التموين

يمكن للمواطنين تحديث بيانات التموين الخاصة بهم إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر من هنا.

ثم يختار المواطن إحدى الاختيارات الموجودة في أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين»، وليكن مثلا «تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري».

وبعد الضغط عليها يجب إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

ثم بعد ذلك يتم كتابة رقم البطاقة التموينية المراد تحديث بياناتها، والذي يتكون من 12 رقم.

وبعد الانتهاء من إدخال تلك البيانات يتم الضغط على إعادة أرسال.

وبعدها يملأ المواطن جميع البيانات المطلوبة منه لتحديث بيانات بطاقة التموين، والتي تتضمن بيانات صاحب البطاقة وبيانات الأفراد المضافين لها.

وبعد الانتهاء من تحديث البيانات يتم إرسال رسالة نصية على هاتف صاحب البطاقة التموينية لإبلاغه بالرقم السري الخاص بالبطاقة المحدثة.

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يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وجهت تحذيراتها للمواطنين من عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، إذ يجب على المواطنين استكمال بياناتهم حتى لا تتوقف البطاقة الخاصة بهم، مؤكدة عدم وقوع أي ضرر على المواطنين من تحديث بيانات بطاقة التموين.