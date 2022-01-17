«التموين»: نسبة صرف السلع في يناير وصلت إلى 75% حتى اليوم

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة صرف السلع التموينية منذ بداية يناير 2022 حتى اليوم 17 منه، بلغت 75% من منافذ صرف السلع، سواء منافذ البدالين التموينيين أو منافذ مشروع جمعيتي، وذلك للمواطنين حاملي البطاقات التموينية الذكية، والمقيدين على منظومة الدعم التمويني.

«القابضة للصناعات الغذائية» تستمر في صرف السلع للمخازن والمنافذ

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، لا تزال تضخ السلع الغذائية المدرجة على قائمة السلع التموينية لجميع مخازن الجملة في المحافظات، البالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، لتوزيع السلع على منافذ الصرف المختلفة بين منافذ البدالين، وعددهم 38 ألف منفذ، ومنافذ مشروع جمعيتي التي وصل عددها إلى 6700 منفذ، وأيضا فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع على مستوى المحافظات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف السلع التموينية مستمر حتى نهاية الشهر، وتحديدا يوم 31 يناير 2022، من جميع منافذ البقالين، موضحة أن المنافذ تفتح أبوابها أمام المواطنين يوميا في مواعيد محددة وثابتة وبلا إجازات أسبوعية أو عطلات رسمية، إذ يفتح كل منفذ تمويني يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

صرف التموين مستمر حتى 31 يناير 2022

وتصرف وزارة التموين من خلال منافذ صرف السلع المختلفة، التموين شهريا لعدد 23 مليون أسرة، يمتلكون بطاقات تموينية، إلا أن حصة كل أسرة من السلع التموينية تختلف باختلاف عدد الأفراد المقيدين على البطاقة، إذ يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة، على دعم شهري قيمته 50 جنيها يجرى صرفها في صورة سلع تموينية مدعمة من بين سلع: «الزيت والسكر والأرز والمكرونة والعدس والفول والدقيق»، وغيره من بين 28 سلعة تتيحها الوزارة على البطاقات التموينية.