قائمة إصدارات المركز القومي للترجمة قبل معرض الكتاب 2022

يحرص جمهور معرض الكتاب، على زيارة جناح المركز القومي للترجمة، لما يوفره من إصدارات تتمتع بسمعة طيبة، وأعلن المركز برئاسة الدكتورة كرمة سامي، قائمة إصداراته في إطار الاستعداد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير الجاري، حتى 7 فبراير المقبل، إذ تتاح إصدارات المركز القومي للترجمة في المعرض، بجناح B4 صالة 2.

وللاطلاع على إصدارت المركز القومي للترجمة المتاحة، من هنـــا

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

عودة النشاط الثقافي والفني في معرض الكتاب

يعود النشاط الثقافي والفني المصاحب لهذه الدورة، ويتضمن مجموعة من الأنشطة، والذي سوف تبث جميع فعالياته على المنصة عقب انتهاء الدورة الحالية ثمانية مسارات أساسيىة هي: أنشطة وعرض للطفل، الثقافة التشكيلية، القضايا الثقافية الراهنة، الأقلام الإبداعية، الشعر والشعراء، اللقاءات الفكرية، السينما، الندوات المسرحية.

هذه الدورة تعد أحد أكبر التجمعات الفعالية للنشر على مستوة العالم، حيث يشارك فيها 1067 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 50 دولة تمثل قارات العالم، مع زيادة عدد أيام المعرض دعما لصناعة النشر والكتاب.

وتشمل فعاليات معرض الكتاب برنامجا مهنيا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها العصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين في صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي.

وأعلنت وزارة الثقافة عن أبرز الخدمات التي يقدمها المعرض للزوار من بينها خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري لأى مكان في مصر، وكذلك تخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، سيارات كهربائية داخلية لتوصيل رواد المعرض بين القاعات، بلإضافة إلى توفير مركزين لتلقي لقاح كورونا، وتنفيذ الإجراتات الاحترازية على الزوار، تحت إشراف وزارة الصحة.