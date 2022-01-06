«مزامير القرآن» لـ«الحكيم» يرصد مسيرة العظماء السبعة لدولة التلاوة

في إطار الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، أعلنت دار ايبيدي ، عن صدور احدث إصداراتها كتاب «مزامير القرآن .. العظماء السبعة لدولة التلاوة» للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويرصد خلاله مسيرة حياة عدد من كبار ومشاهير قراء القرآن الكريم.

ويضم غلاف كتاب «مزامير القرآن» صور 7 من كبار قراء القرآن المصريين الراحلين، هم محمد رفعت ومصطفى اسماعيل وعبدالباسط عبدالصمد ومحمود خليل الحصري ومحمد صديق المنشاوي ومحمود على البنا ومحمد محمود الطبلاوي.

مؤلف كتاب «مزامير القرآن»

وأيمن الحكيم مؤلف كتاب «مزامير القرآن» هو صحفي مصري من مواليد المنصورة، ويشغل مدير تحرير مجلة الاذاعة والتلفزيون. ورئيس تحرير مجلة «تلي سينما» عن نقابة السينمائيين، وصدرت له عدة كتب كان أبرزها «اسمى بولا» وهو سيرة ذاتية عن الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفى ، وكذلك كتاب «ذكرياتى» للفنانة الكبيرة الراحلة هند رستم وغيرها من الأعمال التى كان لها صدى واسع الإنتشار لدى الجمهور العربي من القراء.

وللحكيم أيضا تجربة مميزة ككاتب مسرحي بدأها بمسرحية «دنيا حبيبتي» من إخراج جلال الشرقاوي وعرضت لمدة عام في 2014.

الكتاب يتناول مسيرة كبار قراء القرآن

وقال الدكتور عماد الدين الأكحل مدير منشورات دار إيبيدي في تصريحات صحفية: «يسعدني انضمام الصحفي الكبير أيمن الحكيم لأسرة منشورات إبييدي، حيث دأب الحكيم على تعريف القارىء العربي على الشخصيات المصرية البارزة في سير مميزة ومختلفة في تناولها الإنساني ودقيقة في سردها لقصص حياة أبطالها، وسيكون كتاب مزامير القرآن حلقة جديدة في تقديم الشخصيات المصرية المميزة والمؤثرة في تاريخ الثقافة العربية كما عودنا الكاتب».

وقال محمود عبد النبي مدير عام منشورات إبييدي «أسعدني انضمام الكاتب الصحفي أيمن الحكيم لمنشورات إبييدي، وسيكون العمل هو الأول من نوعه التي تقدمه الدار من حيث الموضوع، والتقديم وسيكون مفاجأة جميلة لكل محبي السير الذاتية المميزة المختلفة كليا عما قدمه الحكيم في أعماله السابقة».

وأضاف «عبد النبي» أن الكتاب فور صدوره، سيتم توزيعه على جميع منافذ البيع التقليدية وكذلك سيتم توزيعه من خلال منصات البيع الأونلاين، لتصل للقارئ العربي أينما كان.