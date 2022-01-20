ضبط طالب اعتدى على صديقه في أوتوبيس بـ«كاتر» تحت تأثير الـ«شابو»

ألقت قوات الأمن في دمياط القبض على طالب في أحد المعاهد، إثر تعديه على صديقه باستخدام «كاتر» بعد تناوله مخدر الشابو، ما تسبب في إصابته بجروح في الرقبة والبطن، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للواقعة، ظهر خلاله المتضرر من الاعتداء.

بلاغ لقسم راس البر

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن الطرف الأول في المشاجرة طالب بأحد المعاهد مقيم ببورسعيد، مصاب بجرح بالرقبة والبطن، وجرى تحويله للمستشفى وتقرر خروجه عقب تلقى الإسعافات اللازمة.

أما الطرف الثاني طالب بالمعهد ذاته، مقيم ببورسعيد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب أولوية الجلوس حال استقلالهما إحدى وسائل النقل «أتوبيس» المتجهة إلى محافظة بورسعيد.

ضبط المتهم وسلاح الجريمة

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «كاتر» وإحداث إصابته، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.