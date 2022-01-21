ضبط سيدة في الدقهلية لتعديها بماسورة حديد على صيدلانية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا استغاثة صيدلانية من تعدي جارتها عليها باستخدام ماسورة حديدية، ويظهر بمقطع الفيديو سيدة تستغيث بمتابعيها، وأخرى تتوجه نحوها للتعدي عليها وتدخل عدد من المواطنين للفصل بينهما.

بالفحص تبين أنه تم تحرير محضر بالواقعة بتاريخ 20 الجاري بمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، وبالعرض على النيابة العامة قررت صرف اثنين من أطراف الواقعة، وإخلاء سبيل أخرى بضمان مالي.

كشف ملابسات تداول فيديو إضرام نيران بكاميرا مراقبة

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنا استغاثة من قيام شخصين بإضرام النيران بكاميرات المراقبة الخاصة بأحد المنازل بالشرقية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً استغاثة من قيام شخصين بإضرام النيران بكاميرات المراقبة الخاصة بأحد المنازل بالشرقية وإشعال النيران بالمنزل.

إضرام النيران بكاميرات المراقبة الخاصة بمنزل زوجته السابقة

بالفحص تبين قيام «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية» بإضرام النيران بكاميرات المراقبة الخاصة بمنزل زوجته السابقة عن طريق قيامه بلف قطعة قماش على عصا وإضرام النيران بالكاميرات بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حتى لا تتمكن طليقته من مراقبته لكونه مقيم بمسكن مجاور لها، وباستدعاء زوجته السابقة أيدت ما جاء بالفحص واتهمت طليقها بإضرام النيران لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.