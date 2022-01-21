ضبط 215 قضية مخدرات وتنفيذ 86348 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 169 قطعة سلاح نارى بحوزة 149 متهم).. وذلك على النحو التالى: (15) بندقية آلية.  (23) بندقية خرطوش. (7) طبنجات . (124) فرد محلى. (364) طلقة مختلفة الأعيرة. (20) خزينة متنوعة.  (195) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86348) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:  (355) حكم جناية. (26747) حكم حبس جزئى. (4292) حكم حبس مستأنف. (42930) حكم غرامة. (12024) مخالفة.

 فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (215) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (233) متهم ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (63,800 كيلو جرام). كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 10,833 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,373 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,205 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (783 جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (720 جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (537 جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (280 جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (174 جرام). كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام). عدد (1775) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهمين . فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (231) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23986) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (54) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (14) منهم.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (5) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (21) متهم .. لعدد 14 منهم معلومات جنائية.

ضبط (3) متهمين هاربين.

تنفيذ (7436) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

ضبط 7504 شخص لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 723 مخالفة غلق

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7504) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7465) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (39) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (723) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (173) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (983) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

ضبط 6869 مخالفة مرورية متنوعة

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6869) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2231) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(150) مخالفة السير بدون تراخيص.

(11) مخالفة الدراجات النارية.

(28) مخالفة موقف عشوائى.

(15) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.