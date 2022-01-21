ضبط عاطل تعدى على فتاة بعد معاكستها وسائق تحرش بأخرى في التجمع الأول 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة حال سيرها بالطريق العام بالجيزة، وبالفحص أمكن تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها (طالبة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة).

وكشفت الأجهزة الأمنية عن أنه بتاريخ 16 يناير الجارى حدثت مشادة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص، (مقيم بذات العنوان) لقيامه بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالسب والقذف، وحال تدخل والدتها، تعدى عليها بالضرب، دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

كشف ملابسات تحرش سائق بفتاة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على حساب إحدى الفتيات بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» تضررت خلاله من قيام سائق بإحدى شركات النقل الخاصة، بإتيان أفعال خادشة للحياء حال قيامه بتوصيلها لمسكنها بالتجمع الأول فحدثت بينهما مشادة كلامية وترجلت من السيارة.

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المذكور وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.