الحصاد الأسبوعي لـ«الوزراء».. مشروعات «النقل» واستعدادات منتدى بطرسبرج

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 21 يناير 2022، والذي تضمَّن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك فى ظل قيام رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، حيث نص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ليكون لها كيان إداري منفصل، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق المقر الخاص بمركز (س. ص) لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021، ووفقاً للاتفاق يكون مقر المركز في مصر، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومتين المصرية، والأمريكية الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب"، حيث يهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليوناً و325 ألفاً و185 دولاراً لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليوناً و887 ألفاً و626 دولاراً.

كما تضمنت القرارات، وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الحد الإداري بين محافظتي بورسعيد، وشمال سيناء، لتصبح مدينة «سلام» بكاملها داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كمجتمع عمراني جديد، في حين تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان، تعادل 135748 مترا مربعا ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح استكمال تطوير مدينة الأمل (منطقة عزبة الهجانة سابقاً)، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن استنزال بعض مساحات الأراضي المملوكة للدولة، والمخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيصها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظات أسيوط، والمنيا، وبني سويف؛ لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، كما تمت الموافقة على تخصيص عدة قطع من الأراضي المملوكة للدولة، بمحافظتي أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية، والخلايا الفوتوفلطية، سواء بنفسها عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.

مناقشة استعدادات مشاركة مصر في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي

وشملت القرارات أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار (سكنية – إدارية - تجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، فضلاً عن استعراض الترتيبات الجارية بشأن مشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، خلال الفترة من 15- 18 يونيو 2022، والاستعدادات الخاصة بتجهيز الجناح المصري في هذا المنتدى، بجانب الموافقة على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، كما تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري لتنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية؛ لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل.

متابعة مشروعات وزارة النقل

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه عقد اجتماعا مع وزير النقل لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة الطبية، حيث أكد أهمية تلقي اللقاح المضاد لـ«كورونا»، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فضلاً عن اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، والمشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، وذلك بحضور نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، وذلك بحضور وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، ومستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.

اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين ظروف معيشة المواطن

كما ترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل نجاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس لتحسين ظروف معيشة المواطن، ومؤشرات الأداء للنصف الأول من العام المالي الجاري، وكذلك اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة لمتابعة موقف تنفيذ المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني، فيما عقد اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومساعد وزير التنمية المحلية، ومدير برنامج «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.

توفير الأسمدة الآزوتية للمزارعين

كما تضمنت الاجتماعات أيضاً كما أبرز التقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور وزيري قطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، بحضور الرئيس الكوري الجنوبي، حيث قال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية انعكس على مؤشرات أداء التجارة والاستثمار المشترك، مشيراً إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الكورية لنقل التكنولوجيا بعدد من المجالات الصناعية وعلى رأسها قطاعا الاتصالات وصناعة السيارات الكهربائية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاءه كلمة نيابة عن الرئيس السيسي أمام هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، حيث تم استعراض موقف مصر تجاه عدد من قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية، بجانب الدعوة إلى صياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، بالإضافة إلى حوار مع قناة «BBC عربي» ضمن برنامج بلا قيود، حيث أكد أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على القطاع الخاص وستظل تعتمد عليه، مضيفاً أن الأرقام تعكس حجم ما تحقق في الدولة المصرية.

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء في التقرير، لقاء مدبولي مع رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف، إلى جانب لقاء مع وزير السياحة والآثار لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة مثل موقف المشروعات الجاهزة للافتتاح، وجهود رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة في سانت كاترين تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وكذلك لقاء مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية لاستعراض موقف تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخطط المقترحة لإدارتها وتشغيلها، فضلاً عن لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، والوفد المرافق لها، حيث أعرب عن تطلع مصر للتعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية في إطار استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف COP27.