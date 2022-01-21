«حياة كريمة» تكشف تفاصيل توفير شقتين لأسرتين بعد احتراق منزلين بأسوان

كشف الدكتور محمد صلاح المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة، عن تفاصيل نقل أسرتين احترق منزليهما إلى شقتين جديدتين بأسوان، قائلا إنّ فرق الرصد الميداني والمتابعة الخاصة بالمؤسسة كانت متواجدة باللحظات الأولى لحريق في قرية «الجنينة والشباك» التابعة لمركز نصر النوبة، وذلك لإطفاء وإخماد الحريق الذي كان بسبب ماس كهربائي.

توفير شقتين للأسرتين بمدينة أسوان

وأضاف «صلاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المبادرة»، المذاع على قناة «extra news»، ويقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، أنه جرى مد الأسرتين بالمواد الغذائية والبطاطين، وبعد الواقعة بيوم جرى توفير شقتين مفروشتين بالكامل منطقة «العلاقي» بمدينة أسوان، من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة.

إعادة إعمار المنزلين المتضررين

وأكد أن كل الجهات التنفيذية كانت مستعدة لتقديم أي شيء يلزم لمساعدة الأسر المتضررة من الواقعة، وبمجرد التواصل مع محافظة أسوان والجهات التنفيذية جرى توفير شقتين والتواصل مع مؤسسة حياة كريمة، التي بدورها ستعيد إعمار المنزلين المحترقين.

وأكد أن بعض المؤسسات شرعت بتقديم الدعم، لكن مؤسسة حياة كريمة كانت سباقة في ذلك، وبالتالي المؤسسات الشريكة لها دور كبير في التدخلات التي تنفذ على أرض الواقع.

الحريق أتلف كل محتويات المنزلين

واندلع حريق بمنزلين، وأتلف كل محتوياتهما من أجهزة كهربائية ومفروشات وغيرها، ولم يكن للأهالي ملجأ أو مبيت بديلا عن الذي احترق، وأصبحت الأسرتان بلا مبيت، وكان الوضع سيئا للغاية للأسرتين، خاصة أن أسرة منهما عائلها من ذوي الهمم.