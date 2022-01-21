انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة بناء الوعي بقرى ببا ضمن «حياة كريمة»

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة التوعوية بمركز ببا، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة وفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وتستهدف بناء الوعي وترسيخ وتعزيز الانتماء لدى المواطينن بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور مدحت صلاح، رئيس مركز ببا، الدكتور رمضان حسان، رئيس فرع المنظمة ببني سويف، الشيخ عصام حسني، أمين عام فرع المنظمة، وهالة سيد منسق ومسؤول العلاقات العامة بالمنظمة، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، ومحمد سعد مدير مركز النيل للإعلام، وعبدالله مدير أكاديمية القائد للتدريب والاستشارات، ونبيل شعبان رئيس قرية صفط راشين، والقس يعقوب.

أهداف مبادرة حياة كريمة

تأتي المبادرة التوعوية، والتي بدأت بقرى مركز ناصر «مرحلة أولى» ضمن المشاركة الفعالة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الفعال في التوعية والتثقيف وفي إطار التعاون المثمر بين كل المؤسسات، وهيئات المجتمع التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري، وذلك من خلال عقد برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة وأنها تتسق مع المحاور التنموية التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة، ومنها: تنمية الوعي لدى المواطن، رفع درجة الثقافة، دفع جهود محو الأمية، والتمكين الاقتصادي للأسر بالريف، وذلك بجانب مشروعات تحسين البنية الأساسية بالقطاع الخدمي بالقرى التي تشمل كل القطاعات الخدمية.

إقامة ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفة متنوعة

وتتضمن فعاليات المبادرة التوعوية خطة عمل وبرنامج زمني يشتمل على إقامة ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفة متنوعة وتنظيم ورش عمل وعقد ندوات تدريبية في مجال التنمية البشرية والصحة النفسية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى حملة لطرق الأبواب للحوار المجتمعي وإقامة معارض في ختام فعاليات المبادرة التي يتم تنظيمها على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بقرى ناصر، وتستكمل بالمرحلة الثانية بمركز ببا في قرى «طنسا بني مالو، قمبش، صفط راشين، هلية، سدس الأمراء، جزيرة ببا».

وشهد انطلاق المرحلة الثانية، من المبادرة، قيام مسؤولي المبادرة من الوحدة المحلية وفرع المنظمة بزيارة لمدرسة صفط راشين الابتدائية، والتي تم إهداؤها ما يقرب من 100 نسخة من مجلة نور الخاصة بالأطفال، والتي تشتمل موضوعاتها على جوانب توعوية للأطفال تتعلق بحسن الخلق وحفظ القرآن والأحاديث النبوية.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد افتتح المبادرة «نهاية نوفمبر الماضي»، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وذلك في إطار التعاون المثمر بين كل المؤسسات وهيئات المجتمع التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري، وذلك من خلال عقد برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة، حيث اختتمت «مطلع يناير الجاري» فعاليات المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بقرى مركز ناصر.