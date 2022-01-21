جراحة عيون لـ50 مواطنا من سانت كاترين ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين شهدت أمس، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة قافلة الخير، والتي انطلقت تحت رعاية اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، حيث تم تسليم أهالي المدينة نظارات طبية، وبعض الأغطية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس السيسي منذ عامين.

وأوضح سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن المرحلة الأولى للقافلة، قد تم تنظيمها برعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمتابعة وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبتعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ونظمتها مشيخة الأزهر الشريف واللجنة الطبية العليا، والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير.

الكشف على 2841 مواطنا في سانت كاترين

وأكد اللواء أيمن الشريف، على أن القافلة الطبية ضمت 13 تخصصا، واستفاد منها ما يقرب من 2841 من أهالي سانت كاترين والوديان والقرى المحيطة، حيث تم تقديم خدمات طبية في مجال العيون لأكثر من 320 مواطنا من أبناء سانت كاترين بالمجان، مشيرا إلى أنه تم تسليم 270 مواطنا نظارات طبية، موضحا أن مؤسسة صناع الخير أطلقت المرحلة الثانية من قافلة الخير لدعم غير القادرين في جنوب سيناء.

وقال إن صناع الخير نظمت عدة قوافل في مناطق متعددة داخل سانت كاترين، بالتعاون مع المصرف المتحد، لدعم عدد كبير من الأسر غير القادرة من سكان الأودية والنطاقات الجبلية، بمساعدات عينية ومادية فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية بالمنطقة.

إجراء 50 عملية عيون

أوضح سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أنه تم سفر 50 مواطنا إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات العيون بالقاهرة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لإجراء عمليات جراحية معظمها مياه بيضاء وزرقاء، وقدم الشكر إلى الجهات التي تقوم بتنظيم هذه القوافل لخدمة الأهالي والتجمعات.