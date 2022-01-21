تنفيذ برامج تدريبية لمواطني القرى المستهدفة بـ«حياة كريمة» في أسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تشهد مشاركة تنفيذية ومجتمعية واسعة من كل فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، وهو الذي يتواكب مع تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية، لافتا إلى أهمية استثمار الدور الحيوي للمرأة في المجتمع، واستغلاله بالشكل الأمثل في تحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية النبيلة للمبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وبمختلف المجالات لتساهم بشكل فعال في عمليات التطوير والتنمية الشاملة الجارية حاليا بمختلف القطاعات.

تدريب 78 قيادة دينية ضمن البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة

جاء ذلك أثناء عرض الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان لمختلف الأنشطة والفعاليات التي نفذها الفرع على مدار يومي 18 و19 يناير الجاري على محافظ أسوان، حيث أوضحت بأن فرع المجلس القومي شارك في فعاليات المرحلة الثانية للأعمال التحضرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية من خلال تدريب 78 قيادة دينية ضمن البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية على مستوى 20 محافظة داخل قرى حياة كريمة، والذي يستهدف أكثر من 3600 قيادة دينية إسلامية ومسيحية، ويستمر التدريب على مدار شهر خلال الفترة من 15 يناير وحتى 15 فبراير، حيث يناقش التدريب التعريف بالقضية السكانية والصحية، ومواجهة العنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية، وحاضر فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة.

تنفيذ 13 جلسة نقاشية بإشراف فرع المجلس

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 13 جلسة نقاشية بإشراف فرع المجلس ومديرية الأوقاف برئاسة الدكتور رمضان عبدالسميع استهدفت 591 سيدة بقرى حياة كريمة التابعة لمركز إدفو وتناولت الجلسات الحديث عن الزواج المبكر ومواجهة معدلات زيادة نسب الطلاق وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأولاد والعنف الأسرى والمساواه بين الجنسين، والتصدى لظاهرة ختان الإناث، وأهمية القضية السكانية وأثرها على المجتمع.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى بأنه بالتوازي مع ذلك استكمل برنامج تدريب التثقيف المالي الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية لتمكين سيدات قرى المبادرة الرئاسية اقتصاديا؛ بإشراف ومتابعة من هيئة فرع المجلس بقيادة شيماء فاروق، وهو الذي توازى مع تنظيم براج تدريبية مماثلة على ريادة الأعمال بقرى أبو سمبل والمضيق ومرواو وماريا التابعة لمركز نصر النوبة.