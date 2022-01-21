مواعيد وأماكن مبادرة صحة المرأة بالمحافظات.. اطمني على نفسك في دقايق

صحة المرأة مهمة لجميع أفراد أسرتها، لذا يجب العناية بها والالتزام بالكشف المبكر عليها، تحسبا لوجود أي أمراض تهددها، وخلال الأشهر الماضية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لدعم صحة المرأة، ضمن سلسلة من المبادرات الرئاسية، التي أطلقت على مدار السنوات الماضية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، النساء، بضرورة الكشف المبكر عند ظهور أول علامة على وجود عارض محتمل للإصابة بأي مرض، خاصة سرطان الثدي، للحصول على علاج أكثر تأثيرا ونجاحا، عند الاكتشاف المبكر لأي مرض.

مواعيد عمل مبادرة صحة المرأة

ذكرت وزارة الصحة، مواعيد عمل الوحدات الصحية، التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية دعم صحة المرأة، التي تعمل يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

طرق معرفة أقرب وحدة صحية

يمكن لكل سيدة راغبة في الكشف والاطمئنان على صحتها، معرفة عنوان الوحدة الصحية التابعة لمبادرة دعم صحة المراة، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لحملة «100 مليون صحة»، كما يمكن معرفة أقرب وحدة صحية عن طريق الاتصال على رقم «15335».

وتستطيع السيدات الحصول على عناوين وأرقام الوحدات الصحية التابعة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية إلكترونيا، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لحملة «100 مليون صحة»، ثم اختيار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والبحث عن مكان قريب من محل إقامتك أو عملك، وبعدها اضغط على محافظتك، ثم انقر على القسم أو المركز، وبذلك تظهر لك عناوين الوحدات القريبة منك، والمناسبة لك، لتختر منها ما تريد.

فحص 21 مليون سيدة

يذكر أن مبادرة دعم صحة المرأة، انطلقت في شهر يوليو من عام 2019، ومنذ ذلك الوقت تم فحص عدد 20 مليون و839 ألفا و336 أمرأة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، إذ تعمل المبادرة على فحص وتقديم التوعية بغرض الاهتمام بالصحة العامة للسيدات، وتقديم جميع الفحوصات دون دفع أي مقابل أو رسوم.