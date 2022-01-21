«الأرصاد»: درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية يوم الخميس المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون منخفضة اليوم، وستستمر في الانخفاض على مدار الأسبوع المقبل، لافتة أن أشعة الشمس ستستمر اليوم، فترات أكثر مقارنة بالأيام الماضية مع هدوء لسرعات الرياح، وهذا يحسن من درجات حرارة اليوم.

التأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أننا ما زلنا متأثرين بالكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا وهي كتل شديدة البرودة تعمل على انخفاض درجات الحرارة، لذلك يشهد طقس اليوم خلال فتره النهار برودة على السواحل الشمالة للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومحافظات الوجه البحري، ويكون مائلا للبرودة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في فترة الليل

ولفتت، إلى أنّ فترة الليل تشهد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس والطقس يشهد برودة قارصة على كل مناطق الجمهورية، يصل أحيانا إلى حد الصقيع في بعض المناطق من شمال الصعيد، تصل أحيانًا درجات الحراة لتحت الـ5 درجات، ومع الكتل الهوائية يمكن أن تقل أكثر من ذلك خلال فترات الليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية خلال فترة الشتاء التي تكون ما بين 19 لـ20 درجة الأسبوع بعد المقبل، موضحة أن درجات الحراة منخفضة عن معدلها الطبيعي بما يقارب 3 لـ4 درجات في هذا الأسبوع ومستمرة للأسبوع المقبل.

وبينت أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية الخميس المقبل لتصل ما بين 15 و16 درجة خلال ساعات النهار، وما بين الـ7 والـ8 درجات خلال فترات الليل.

وأردفت أن نشاط الرياح يؤدي دورا كبيرا في درجات الحرارة لأنه يساعد في الشعور ببرودة الطقس خلال فترات الليل والنهار ويأثر في تقليل درجات الحرارة من درجتين لـ3 درجات.

شبورة مائية

واختمت «غانم» أنه يوجد شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنها ليست بالكثافة التي حدثت الأسبوع الماضي لذلك لا تعرقل حركة المرور، وتستمر الشبورة إلى السبت المقبل لكن بداية من الأحد ستنتهي الشبورة لكن هناك أمطار.