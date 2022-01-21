أرقام أعطال التليفون الأرضي وماذا تفعل في حال استمرار مشكلتك

معاناة يعيشها الكثيرون مع الإنترنت والتليفون الأرضي، وتنتشر العديد من الشكاوى والمنشورات والتعليقات عبر صفحات شركات الإنترنت والخطوط الأرضية، وما تتبعه من فصل الإنترنت وانقطاعه عن المنزل، لذا يبحثون عن طريقة للتواصل وتقديم شكاوى أعطال التليفون الأرضي.

ونظرا لمعاناة الكثيرين وتعرضهم لبعض المواقف المحرجة والأزمات نتيجة انقطاع التليفون الأرضي وما يصاحبه من انقطاع للإنترنت، تستعرض «الوطن» فيما يلي أرقام أعطال التليفون الأرضي.

أرقام أعطال التليفون الأرضي

على من يواجهون مشاكل مع أعطال التليفون الأرضي، التواصل مع خدمة الدعم الفني عبر رقم هاتف: 111 أو 01555000111 أو 19777، كما يمكن التواصل على الرقم 01555000 أو 111 وهو الخط الساخن الذي خصتته شركة المصرية للاتصالات، وليس هذا فحسب وإنما هناك طرق أخرى لتقديم شكاوى، عن طريق الدخول على بوابة الحكومة المصرية للمواطنين واستخدام الرابط المخصص وتقديم الطلب إلكترونيا، وتحميل طلب تصليح أعطال التليفونات أو يمكن تقديم شكوى للشركة أيضا عن انفصال الخط عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الشكوى.

وبالنسبة لمن يريد تقديم شكوى، ويمتلك الوقت والجهد عليه التوجه لأقرب سنترال في محل سكنك لتقديم طلبك والشكوى ليحل لك موظفو خدمة العملاء بشركة المصرية للاتصالات مشكلتك وإنهائها أو توجيه نصائح لك لكيفةالتصرف عند حدوث ذلك، كما يمكن إرسال مشكلتك عبر رابط شركة المصرية للاتصالات الإلكتروني، أو عبر الميل Customer.care@te.eg.

ماذا تفعل في حال لم يتم حل مشكلتك؟

وفي كل الأحوال وأي كانت طريقة تقديم شكوى أعطال التليفون الأرضي والإنترنت تعمل شركة المصرية للاتصالات على التواصل مع عملائها وتعدهم بحل مشكلتهم في أقرب وقت ممكن، ولكن إذا لم تحل الشركة شكاوى أعطال التليفون الأرضي لديك ولم تتخذ أي إجراء لحل العطل وانتهاء المشكلة فيمكنك التواصل مع الجهاز القومي للاتصالات على الرقم الموحد: 155.