حظك اليوم السبت 22-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تتصدر توقعات الأبراج وحظك اليوم، محركات البحث الإلكتروني، بشكل يومي، حيث تهتم فئة كبيرة بالاطلاع على الأبراج والتوقعات الفلكية، المتعلقة بعلم الأبراج والفلك، وخاصة مع بداية الأعوام الجديدة، لمعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلا عن الحالة العاطفية، في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، والأبراج، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل

يتوقع حظك اليوم لمواليد برج الحمل أن يتنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة، لذا ينصح أصحاب البرج، بالانتباه على سلامتهم، وعدم الاندفاع، وذلك على الصعيدين المهني، والصحي، أما عل الصعيد العاطفي، فينصح الفلك بالسيطرة على الانفعاعلات والتعامل بحكمة مع المشكلات، التي تواجه الحمل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور

يقع القمر في منزل الحب بالنسبة لمواليد برج الثور، ما يمدهم بالطاقة العاطفية التي تجعلهم مهتمين ومتفهمين، وتقديم ما في وسعه لإسعاد الطرف الآخر مما يعود عليه بالإيجاب، على الصعيد العاطفي، أما على الصعيد المهني والاجتماعي، فإن برج الثور لديه قدرة على الإقناع والإنجاز ويقوم بتنمية أعماله وعلاقاته.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء

يقع القمر في وضع معاكس، وتشير التوقعات إلى التعرض لسوء تفاهم، أو المطالبة بواجبات ثقيلة، يصعب تنفيذها، لذا يجب عليه الانتباه، وذلك على الصعيد المهني والعائلي، أما على الصعيد العاطفي، فإن المريخ في مواجهة البرج، ما يجعله غير قادر على تحمل الأمور التي كان يتحملها في السابق، وعليه أن يبذل مجهودا مضاعفا للمحافظة على تماسكه.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

يقع القمر في منزل العلاقات، ما يمد أصحاب برج السرطان بالقدرة على الإقناع ويجعلهم مسيطرين على الوضع، ويجب عليهم الانتباه إلى حقوقهم، وذلك على الصعيدين المهني، والاجتماعي، أما على الصعيد العاطفي فالقمر يعد مواليد البرج، بيوم إيجابي، وقد يقوم السرطان بعمل مؤثر يحسب لصالحه، رغم الضغوط.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد

التوقعات المهنية والاجتماعية لبرج الأسد تشير إلى ضرورة توخي الحذر، حيث يتنافر القمر ونبتون في منزلي المال، ما يستدعي الحذر في الخطوات المهنية، والبيع والشراء، والانتباه إلى الحقوق، أما على الصعيد العاطفي اليوم، فالمريخ يدعم علاقات الأسد بمن تحب، وينصح بعدم التردد في التعبير عن مشاعره الإيجابية.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء

مولود برج العذراء، الوضع الفلكي داعم ويجعلك تتألق بحضور رائع ويمكنك أن تفرض رغباتك وإرادتك، بشرط انتبه لحقوقك، على الصعيد المهني والاجتماعي، أما على الصعيد العاطفي، القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به، أما على الصعيد الصحي والمهني، يتنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك بالابتعاد عن الأضواء، وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو أن تكون أمينا في عملك ومع الزملاء والأصدقاء، وبالمقابل سيكونون أمناء معك، أما عاطفيا: المشتري في منزل الحب يوفر لك جوا من الرومانسية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

مهنيا: القمر يقع في مربع البرج، لذا على مواليد القوس أن يستعدوا للتعامل بمثالية والابتعاد عن الأشخاص التي تسبب لهم الإحباط، أما على الصعيدين الاجتماعي والعاطفي: اليوم قد تدفعك الأفلاك للتسرع في إعلان غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي

برج الجدي مهنياً: القمر في منزل الحظ يمنحك يوما مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك، أما على الصعيد العاطفي فإن الوضع الفلكي يمنحه اليوم منتهى السحر والجاذبية، ويعده بأوقات حلوة، ويجب عليه المحافظة على السرية وأن يكون كتوما.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو

تشير توقعات الفلك لمواليد برج الدلو عاطفيا واجتماعيا، إلى أنه رغم التشوش.. المريخ يقع بمنزل الأصدقاء يساعده على التعبير عن مشاعر إيجابية، أما مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك أن تتجنب المغامرة والمخاطرة تجنبا للخسارة ولتكن حذرا.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت

أما عن مواليد برج الحوت فمن المتوقع لهم على الصعيد المهني والعائلي: القمر بمواجهة برجك يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك، وانتبه لحقوقك، أما على الصعيد العاطفي: الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك، وينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع شركاء الحياة.