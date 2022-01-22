تردد أون سبورت الجديدة.. لمتابعة مباريات كأس رابطة الأندية 2022

قبل شهور، أعلنت إدارة مجموعة قناة تايم سبورت تغيير تردد أون سبورت، الناقلة لكافة المباريات المهمة المحلية لذا ازداد البحث عليها خاصة خلال هذه الأيام نظرا لإذاعتها مباريات كأس الرابطة المصرية، لذا يبحث الكثيرون عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، وهو ما نستعرضه فيما يلي وفق ما ذكرت صفحة القناة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونظرا لكثرة البحث عن تردد أون تايم سبورت الجديد تستعرضه الوطن فيما يلي في إطار ما قدمه لمتابعيها من خدمات.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

التردد الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب رأسي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

وتذيع القناة العديد من المباريات الهامة المحلية سواء الدوري أو الكأس أو السوبر، وتذيع خلال هذه الفترة مباريات كأس الرابطة الحديثة التي تلعب بين الفرق المصرية دون الدوليين المشاركين مع المنتخب المصري، الذي يخوض مشوارها هام في بطولة أمم أفريقيا 2022 المقامة بالكاميرون واستطاع التأهل من دوري المجموعات.

وفي جولات كأس الرابطة الحديث يقع الأهلي في المجموعة الثانية مع المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة وسموحة والإسماعيلي، وتعادل في كافة المباريات التي خاضها في دوري المجموعات من هذه الرابطة، حيث افتتح البطولة بالتعادل السلبي أمام الجونة، وبعدها تعادل مع الإسماعيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة، ثم تعادل مع المقاولون لعرب.

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة كأس الرابطة

1 ـ الإسماعيلي «5 نقاط»

2 ـ المقاولون العرب «4 نقاط»

3 ـ سموحة «4 نقاط»

4 ـ الجونة «4 نقاط»

5 ـ الأهلي «3 نقاط»

6 ـ البنك الأهلي «نقطتان»

وعلى آمال ضعيفة، يخوض النادي الأهلي آخر مواجهاته في بطولة كأس الرابطة، يوم 30 يناير الجاري، بمواجهة البنك الأهلي على ستاد السلام ويحاول تحقيق الفوز لتعويض التعادلات السابقة والتأهل.