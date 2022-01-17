تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي

قناة أون تايم سبورت، تصدرت محركات البحث الإلكتروني، حيث يبحث قطاع عريض التردد الجيد للقناة، لمتابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي التي تقام ضمن مباريات كأس الرابطة، ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة المارد الأحمر الذي تعادل دون أهداف في الجولة الأولى أمام الجونة، كما يسعى الدراويش لتحقيق الفوز الثاني، بعد الانتصار في الجولة ذاتها على سموحة بهدف نظيف، حيث أعلنت القناة عرض مباريات المنافسة في مختلف جولاتها، على أن تشهد المباراة حضور الجماهير بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية «الفار».‏

تردد قناة أون تايم سبورت

وجاء تردد قناة أون تايم سبورت، ووفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على النحو التالي:

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ومن المقرر أن يتلقي المارد الأحمر نظيره الاسماعيلي، اليوم في الثانية والنصف عصرا بتوقيت العاصمة، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات OnTime Sports، الناقل الحصري للبطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة الإسماعيلي اليوم، والتي تضم 23 لاعبا، هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في حراسة المرمى، إضافة إلى محمود وحيد، محمد أشرف، محمد خليفة نصير، محمد مغربي، عبدالرحمن نجاح مانو، محمد أحمد شرقية، عبدالجواد عبدالرحمن، أحمد سيد عبدالنبي، كريم فؤاد، أحمد أشرف، محمد محمود، محمد فخري، وعمار حمدي، صالح نصر، رأفت خليل، أحمد سيد غريب، زياد طارق، محمد ياسر، حسام حسن، ويوسف شريف.