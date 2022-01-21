افرش بيتك بالتقسيط من 3 بنوك.. وادفع لحد 120 شهرا

تقدم البنوك المحلية برامج تمويلية متعددة تلائم احتياجات كل شرائح المجتمع، ومن بين تلك البرامج قروض تمويل السلع المعمرة الذي يتلاءم مع الأفراد الذين يبدأون مرحلة جديدة في حياتهم ويحتاجون إلى تجهيز منزل جديد، أو حتى تحديث المنزل بأثاث وأجهزة إلكترونية.

ويستعرض التقرير التالي قروض السلع المعمرة في 3 بنوك محلية؛ بنك مصر والبنك الزراعي المصري وبنك QNB، حيث تتفاوت شروط وتفاصيل التمويل من بنك إلى آخر، وكذلك حجم التمويل وفترة السداد ونسبة الفائدة.

وتمنح البنوك قرض السلع المعمرة للعملاء الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري بموجب إثبات الدخل، أو لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، وكذلك أصحاب المعاشات، أو بضمان الأوعية الادخارية كالشهادات أو الودائع.

فيما تحتاج البنوك لبعض الأوراق والمستندات للموافقة على طلب التمويل، أبرزها عرض الشراء مختوم ومتضمن لإجمالي سعر السلعة المراد تمويلها، وصورة البطاقة الشخصية، وإيصال مرافق حديث، وشهادة اثبات الدخل معتمدة من جهة العمل.

مزايا قرض السلع المعمرة من بنك مصر

-فائدة سنوية متناقصة، تتراوح بين 12.25 و17.5%.

-السن: من 21 وحتى 65 سنة.

-قيمة التمويل: تصل إلى 500 ألف جنيه، فيما تصل نسبة التمويل لبعض السلع إلى 100% من قيمتها.

-مدة التمويل/ السداد: تصل إلى 10 سنوات.

-وثيقة تأمين مجانية تمنح للعميل طوال فترة القرض.

شروط تمويل السلع المعمرة من البنك الزراعي المصري

يتيح البنك الزراعي تمويل السلع المعمرة للعملاء بصيغة المرابحة ضمن المعاملات الإسلامية، مثل تمويل المنتجات الخدمية الاستهلاكية، وتمويل السلع المعمرة والأثاث المنزلي، وتشطيب الوحدات السكنية والفيلات وذلك بتمويل مواد البناء ومستلزمات التشطيب، وأيضاً سداد المصروفات التعليمية للمدارس والجامعات، بالشروط التالية:

-الحد الأقصى للقسط لا يتجاوز 35% من الدخل الشهري.

-الدفعة المقدمة لا تقل عن 10%.

مزايا تمويل الأجهزة الكهربائية من QNB

-خصم الأقساط المستحقة أوتوماتيكياً من حساب العميل الجاري.

-الحصول على وثيقة تأمين على الحياة، لسداد رصيد القرض المتبقي في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

-سداد قيمة القرض على أقساط شهرية ثابتة لتخفيف الأعباء المالية.

-حرية شراء السلعة المراد تمويلها من أي متجر.

-مدة القرض تتراوح بين 6 إلى 60 شهرا.

-قيمة التمويل تصل إلى 100% من سعر السلعة المعمرة.

-التمويل للعملاء من عمر 21 وحتى 60 سنة، عند تاريخ استحقاق القرض.