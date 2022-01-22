علامات تدل على إصابتك بكورونا.. وهذه الأعراض تستلزم أشعة مقطعية

حذّر الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية، من ظهور أعراض فيروس كورونا، موضحا أن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض الإنفلونزا والبرد.

أعراض تخليك تشك إنك مصاب بكورونا

وأوضح وزير الصحة الأسبق، أنه في حالة كان الشخص مخالطا لحالة مصابة بكورونا، وظهرت عليه الأعراض فإنه من المحتمل أن يكون مصابا بكورونا.

وتابع حاتم بأنه في حالة ظهور أعراض شبيهة بالإنفلونزا، مع تكسير شديد في الجسم، رغم عدم ارتفاع درجات الحرارة، مع حدوث انسداد بالأنف، مع فقدان حاسة الشم أو التذوق، فهذا على الأرجع «كورونا».

أما في حالات الالتهاب الرئوي، أشار الدكتور أشرف إلى أن في حالة أن مريض الالتهاب الرئوي ، بدأ يعاني من أعراض الكحة، وارتفاع درجات الحرارة، مع نقص في الأكسجين، أو حدوث نهجان، يستوجب عمل أشعة مقطعية دون صبغة في هذه الحالة؛ للوقوف على مدى تطور الحالة، وموقف الإصابة من كورونا.

أعراض متحور أوميكرون

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأعراض الأكثر شيوعاً، للاصابة بمتحور أوميكرون، يأتيعلى رأسها الرشح، الصداع، العطس، الشعور بالتعب والإجهاد، واحتقان وجفاف الحلق المسبب للألم عند البلع، بينما تأتي الكحة، الرعشة، ارتفاع درجة الحرارة، ضمن الأعراض الأقل شيوعاً، بينما ضيق التنفس، ألم الصدر، وفقدان حاسة الشم والتذوق، تعد من الأعراض نادرة الحدوث عند الإصابة بأوميكرون.

الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأوميكرون

ورفعت الصحة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع متحور أوميكرون، حيث استحدثت بعض الشروط لدخول الأراضي المصرية، بالإضافة إلى تقديم سلسلة من الأخبار والفيديوهات التوعوية والنصائح الواجب اتباعها؛ للحد من انتشار الفيروس، مخصصة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين والحالات المعزولة منزليا، بشأن الفيروس المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن ورقم واتس آب، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.