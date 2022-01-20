تاج الدين: أعراض أوميكرون كالأنفلونزا والمصاب ينقل العدوى إلى 16 شخصا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الأربعاء، موضحًا أنهما ناقشا مجموعة من الموضوعات الهامة والحيوية، على رأسها انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم والزيادة في عدد الحالات المرصودة وبائيا في مصر.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ المتحور الجديد له بعض المظاهر والخصائص منها سرعة الانتشار، موضحًا أنّ المصاب بفيروس الانفلونزا قد يصيب ما يتراوح من شخصين إلى 3 أشخاص، أما فيروس كورونا فإنه يصيب ما يتراوح بين 5 إلى 7 أشخاص، أما متحور أوميكرون فيمكنه إصابة ما يتراوح بين 14 إلى 16 شخصا.

أعراض مشابهة للأنفلونزا الموسمية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: «حتى الآن ما رُصد عن قدرة الفيروسات أن أعراضه تشابه كثيرا أعراض الانفلونزا الموسمية، وهناك خلط بين الإصابتنين لأننا في موسم الانفلونزا الموسمية، وهو ما يبرز الزيادة في عدد الحالات المزدوجة، ومن حسن الحظ أن إصابات الجهاز التنفسي السفلي أقل كثيرا من الحالات السابقة».

إنتاج دواء ميرك

وفي وقت سابق، أكد تاج الدين، أنه سيجرى إنتاج دواء ميرك لعلاج مصابي كورونا في مصر خلال 45 يوما، حيث سيتم الحصول عليه من خلال طريق الفم، ولا توجد أي أعراض خطيرة، ولا يحتاج المريض إلى زيارة المستشفى، وسيعمم في الصيدليات.

وذكر، أنّ دواء ميرك في مراحله النهائية في هيئة الدواء، وسينتج فيمصر من أجل علاج الإصابات البسيطة، ويحتاج إلى مزيد من الدراسة الإكلينيكية.