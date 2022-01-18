استشاري: أعراض أوميكرون خفيفة.. ومدة العزل 5 أيام

قال الدكتور ياسر الشربيني، استشاري تطوير أدوية العلاج الجيني في بريطانيا، اليوم، إن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون الجديد أخف، ومدة العزل أصبحت 5 أيام بدلًا من 10 أيام أو 15، موضحًا أنه منذ عدة أشهر كان المريض يخضع لاختبار فحص كورونا بعد 10 أيام، ولكن حاليًا بعد 5 أيام فقط.

المسحة بعد 5 أيام

وأضاف «الشربيني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مسألة نقل العدوى من شخص تعافى بعد 5 أيام وظهرت سلبية مسحته، أمر غير محدد حتى الآن، ومن الصعب قول إجابة قاطعة في هذا الأمر.

وتابع استشاري تطوير أدوية العلاج الجيني في بريطانيا، أن ما قالته منظمة الصحة العالمية بشأن عدم وجود تصور واضح لتطور فيروس كورونا صحيح؛ لأن الفيروس لا يزال جديدًا، ويعتبر أول فيروس استطاع البشر إخضاعه للمسح الجيني أسبوعيًا، ولا يوجد أحد يستطيع تحديد الاتجاهات التي يأخذها الفيروس، والطفرات التي تحدث تشير إلى أن الفيروس يحاول الحفاظ على بقائه وليس قتل المريض.

الفيروس يريد أن يصبح أكثر انتشارًا

وأوضح أن الفيروس يركز وجوده في الجهاز التنفسي العلوي، نظرًا لأنه يريد أن يكون أكثر انتشارًا، ولكن هذا جاء في مصلحة المريض والعدوى أصبحت أقل.

وكشف أن اللقاحات تحمي البشر من شر كورونا، وإلى جانب اللقاحات هناك أدوية جديدة مضادة للفيروسات، وخلال الأيام الماضية تم اعتماد دواءين من شركتي «ميرك» و«فايزر»، وهما يقاومان الفيروس بعد العدوى.