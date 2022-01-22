حظك اليوم برج الحوت السبت 22-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «ألغاز»

مواليد برج الحوت، لديهم خيال واسع، ويكرهون الأنانية ولا تهمهم الماديات، وهم أشخاص يفضلون الكتمان والسرية، لا يسعون إلى المجد والنفوذ والسلطة، فلديهم قدر كبير من الرضا عن حياتهم، أيا كان وضعها، يعرفون بالهدوء وقد يتحملون الغيظ والغضب والعنف والتهم، ومن الصعب إثارة مشاعره وانفعالاته بسهولة.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تصاب اليوم بالعصبية والتوتر سريعا، لذا ينصح الفلك مواليد برج الحوت اليوم بالسيطرة على أعصابهم ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اليوم يكون صعبا، فقد تشغلك ألغاز تحيرك، وينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع شريكك.

معلومات عامة عن برج الحوت

مواليد برج الحوت ينتمون إلى هذا التاريخ، يبدأ ميلادهم من 19 فبراير- 20 مارس، كما أن الكوكب المسيطر عليهم، المشتري ونبتون، ويعتبر اليوم المحبب بالنسبة لهم الخميس، واللون المفضل: الأخضر، وأرقام الحظ: 7 – 16 – 25.