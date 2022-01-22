سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه على مدار 22 يوما من السنة الجديدة

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم السبت في كل البنوك وشركات الصرافة، إذ لم يتغير سعر العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري أمام الجنيه المصري الذي صمد فترة طويلة وصلت إلى 22 يومًا.

البنوك الأعلى بيعا وشراء لليورو اليوم

وحافظ بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي»، على صدارته اليوم في قائمة البنوك التي عرضت أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم السبت، إذ عرض المصرف شراء الدولار بسعر 15.68 جنيه، فيما جاء بنك «مصر» كأفضل البنوك في بيع الدولار بسعر 15.74 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا سعريا، أمس الجمعة في كل البنوك وشركات الصرافة في السوق المحلية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وباعت بنوك «أبوظبي التجاري، والبركة، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني، وعودة، والمصري الخليجي، وHSBC، والمشرق التنمية الصناعية الكويت الوطني، وبلوم، فيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي»، الدولار بسعر 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل العملات العربية

وواصل سعر صرف الدولار، استقراره أمام سلة من العملات العربية والأجنبية، اليوم السبت، إذ يباع الدولار مقابل الريال القطري بسعر 3.66 ريال، فيما بيع الدولار مقابل الريال السعودي بنحو 3.75 ريال، وبيع مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 3.67 درهم، وسجل الدولار مقابل الدينار البحريني سعر 0.37 دينار.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية

- يباع سعر الدولار مقابل الجنيه بسعر 15.71 جنيه .

- يباع الدولار مقابل اليورو بسعر 0.88 يورو.

- يباع الدولار مقابل الليرة التركية بسعر 15.42 ليرة.

- يباع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بسعر 0.73 جنيه.

- يباع الدولار مقابل الين الياباني بسعر 113.86 ين.

- يباع الدولار مقابل الفرنك السويسري بسعر0.91 فرنك.

- يباع الدولار مقابل الدولار الأسترالي بسعر 1.38 دولار