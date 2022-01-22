«البرلمان» يناقش الحد من زيادة مصاريف المدارس الخاصة غدا

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، من الأحد إلى الثلاثاء، حيث يناقش خلال جلسته، غدا الأحد، 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد ومن أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية المقدم من نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضوا.

كما تحدد الجلسة موعد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضوا، حول سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي وطلب مقدم من النائبة جيهان البيومي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي.

ومن طلبات المناقشة أيضا الطلب المقدم من النائب عاطف المغاوري، وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون. والطلب المقدم من النائبة آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.

الرأي النهائي في مشاريع القوانين

ويصوت المجلس خلال الجلسة العامة، غدا الأحد، لأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين وهي مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ويبدأ المجلس في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، حيث يتم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حول مشروع القانون.

كما يناقش مجلس النواب، إصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار المقدم من الحكومة، ويهدف إلى ضم «صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة» في صندوق واحد يسمى «صندوق السياحة والآثار»، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة.

تنشيط السياحة وتطوير الخدمات

ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، والارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.