شركات السياحة: آخر موعد لتوثيق عقود العمرة الثلاثاء المقبل

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن آخر موعد لتوثيق عقود وكالة العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، سيكون الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن غرفة شركات السياحة سمحت أيضا للشركات التي لم تتعاقد مع أي وكيل سعودي حتى الآن بالتسجيل على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، إذ إنّ من المتوقع أن يبلغ عدد الشركات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام أكثر من 1200 شركة.

انطلاق أولى رحلات العمرة الأسبوع الأول من فبراير

وأضاف لـ«الوطن»، أنه وفقا للضوابط المصرية المنظمة للعمرة هذا العام فإن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، لافتا إلى أنه على الرغم من قرب موعد بدء الرحلات إلا أن الشركات السياحية لم تعلن حتى الآن عن الأسعار النهائية لبرامج العمرة، إضافة إلى نوع البرنامج الذي ستنظمه سواء اقتصادي أو 4 أو 5 نجوم.

وتابع: «أتوقع مع قلة أعداد المعتمرين المصريين، واشتراط وجود مشرف يرافق معتمري كل شركة سياحة أن تكون غالبية البرامج التي سيتم تنفيذها فئة الـ5 نجوم».

شركات الطيران لم تعلن أسعار تذاكر العمرة حتى الآن

وأشار إلى أن شركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين هذا العام لم تعلن حتى الآن أسعار تذاكر الطيران، رغم أن الرحلات ستنطلق رسميا في ظرف أسبوعين، كما لم تعلن غرفة شركات السياحة حتى الآن قيمة وثيقة التأمين الصحي الإجباري على كل معتمر، والتي أقرتها الضوابط المصرية المنظمة للعمرة لهذا العام، إضافة إلى رسوم اجراء تحاليل الـ pcr الخاص بكورونا قبل سفرهم إلى الأراضي السعودية وقبل عودتهم إلى أرض الوطن.

يشار إلى أن غرفة شركات السياحة طالبت الشركات السياحية الراغبة في تنظيم رحلات العمرة لهذا العام، والتي يتوافر بها كل الاشتراطات الواردة بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام بسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الشركة على البوابة المصرية للعمرة، وذلك دون انتظار توافر وكيل سعودي للعمل في العمرة.