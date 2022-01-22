أنواع وعوائد شهادات الادخار بـ3 بنوك قبل حسم مصير الفائدة في 3 فبراير
كتب:
منى صلاح
10:57 ص | السبت 22 يناير 2022
استعلامات أحد البنوك- أرشيفية
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد أولى اجتماعاتها للعام الجاري يوم 3 فبراير 2022، وذلك لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهو الاجتماع الدوري للجنة الذي يتكرر كل 6 أسابيع على مدار العام.
وقبيل حسم مصير أسعار الفائدة، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أنواع شهادات الادخار والعوائد المتنوعة داخل 3 بنوك محلية؛ هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، كالتالي:
شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بالجنيه
1- الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات:
عائد ثابت شهري 11%، أو عائد متغير ربع سنوي 8.5%.
2- الشهادة البلاتينية لأجل 5 سنوات:
عائد ثابت شهري 10.25%.
جميع شهادات البنك الأهلي المشار إليها، تبدأ قيمتها من 1000 جنيه، ومضاعفاتها.
3- شهادة «أمان المصريين»:
- عائد تراكمي يصل إلى 13% سنوياً.
- يصرف بنهاية مدة الشهادة.
مدة الشهادة: 3 سنوات، ويمكن تجديدها تلقائياً لمدتين.
قيمة الشهادة: تبدأ من 500 جنيه، ومضاعفاتها بحد أقصى 2.500 جنيه.
- الشهادة اسمية، وتصدر بالتعاون مع شركة «مصر لتأمينات الحياة»، وتشمل وثيقة تأمين على الحياة، وتمكن حاملها من دخول سحب على جوائز قيمة كل 3 أشهر.
- يتم الحصول عليها بالبطاقة الشخصية فقط، ودون تقديم أي مستندات أخرى.
- أقساط التأمين تخصم من عائد الشهادة.
- تختلف تلك الشهادة عن باقي شهادات ادخار البنك الأهلي، في أنَّه لا يمكن إصدار بطاقات ائتمان أو الحصول على تمويلات بضمانها.
شهادات ادخار بنك مصر بالعملة المحلية
1- شهادة القمة:
- قيمة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه، ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- عائد ثابت شهري.
2- شهادة الادخار الخماسية.
- قيمة الشهادة: تبدأ من 1200 جنيه ومضاعفاتها للعائد الشهري/ 1000 جنيه ومضاعفاتها للعائد السنوي.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- عائد ثابت شهري/ سنوي.
3- شهادة الادخار السباعية:
- قيمة الشهادة: تبدأ من 750 جنيها ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 7 سنوات.
- العائد: ثابت شهري.
4- الشهادة الثلاثية:
- ذات عائد متغير شهري:
- مدتها 3 سنوات/ بحد أدنى 500 جنيه ومضاعفاتها.
- ذات عائد متغير ربع سنوي، ومدتها 3 سنوات/ بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.
5- شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي:
- مدة الشهادة: 5 و10 سنوات.
قيمة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه، ومضاعفاتها.
- الشراء بأقل من القيمة الاسمية.
- عائد تراكمي، يصرف بنهاية المدة، أي بتاريخ الاستحقاق.
أسعار الفائدة على شهادات البنك التجاري الدولي
مع بداية العام الجاري، عدل البنك التجاري الدولي- مصر، العائد على شهادات الادخار بالعملة المحلية، لتصبح كالتالي:
1- الشهادات الثلاثية الثابتة:
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- قيمة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه، ومضاعفاتها.
- عائد ثابت يصل إلى 9.5% شهرياً، أو 9.75% ربع سنوي، أو 10% نصف سنوي.
2.الشهادة الثلاثية التراكمية:
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- قيمة الشهادة: تبدأ من 5 آلاف جنيه، ومضاعفاتها.
- عائد تراكمي ثابت حتى تاريخ الاستحقاق/ يصل إلى 8.25%.
3- الشهادة الخماسية الثابتة:
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- قيمتها: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد: ثابت، شهري 9.75%، وربع سنوي 10%، ونصف سنوي 10.25%، و9.5% عند الاستحقاق.
4- الشهادات الخماسية التراكمية:
- مدتها: 5 سنوات.
- قيمتها: 5 آلاف جنيه.
- دورية العائد: تراكمي.
- يصرف عند موعد الاستحقاق، ويصل إلى 7.45%.
5- الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير:
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- قيمتها: تبدأ من 6 آلاف جنيه.
- العائد: متغير سنوي يصل إلى 7.5%، ويمكن صرفه شهرياً.