أنواع وعوائد شهادات الادخار بـ3 بنوك قبل حسم مصير الفائدة في 3 فبراير

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد أولى اجتماعاتها للعام الجاري يوم 3 فبراير 2022، وذلك لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهو الاجتماع الدوري للجنة الذي يتكرر كل 6 أسابيع على مدار العام.

وقبيل حسم مصير أسعار الفائدة، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أنواع شهادات الادخار والعوائد المتنوعة داخل 3 بنوك محلية؛ هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، كالتالي:

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بالجنيه

1- الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات:

عائد ثابت شهري 11%، أو عائد متغير ربع سنوي 8.5%.

2- الشهادة البلاتينية لأجل 5 سنوات:

عائد ثابت شهري 10.25%.

جميع شهادات البنك الأهلي المشار إليها، تبدأ قيمتها من 1000 جنيه، ومضاعفاتها.

3- شهادة «أمان المصريين»:

- عائد تراكمي يصل إلى 13% سنوياً.

- يصرف بنهاية مدة الشهادة.

مدة الشهادة: 3 سنوات، ويمكن تجديدها تلقائياً لمدتين.

قيمة الشهادة: تبدأ من 500 جنيه، ومضاعفاتها بحد أقصى 2.500 جنيه.

- الشهادة اسمية، وتصدر بالتعاون مع شركة «مصر لتأمينات الحياة»، وتشمل وثيقة تأمين على الحياة، وتمكن حاملها من دخول سحب على جوائز قيمة كل 3 أشهر.

- يتم الحصول عليها بالبطاقة الشخصية فقط، ودون تقديم أي مستندات أخرى.

- أقساط التأمين تخصم من عائد الشهادة.

- تختلف تلك الشهادة عن باقي شهادات ادخار البنك الأهلي، في أنَّه لا يمكن إصدار بطاقات ائتمان أو الحصول على تمويلات بضمانها.

شهادات ادخار بنك مصر بالعملة المحلية

1- شهادة القمة:

- قيمة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه، ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- عائد ثابت شهري.

2- شهادة الادخار الخماسية.

- قيمة الشهادة: تبدأ من 1200 جنيه ومضاعفاتها للعائد الشهري/ 1000 جنيه ومضاعفاتها للعائد السنوي.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- عائد ثابت شهري/ سنوي.

3- شهادة الادخار السباعية:

- قيمة الشهادة: تبدأ من 750 جنيها ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- العائد: ثابت شهري.

4- الشهادة الثلاثية:

- ذات عائد متغير شهري:

- مدتها 3 سنوات/ بحد أدنى 500 جنيه ومضاعفاتها.

- ذات عائد متغير ربع سنوي، ومدتها 3 سنوات/ بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

5- شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي:

- مدة الشهادة: 5 و10 سنوات.

قيمة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه، ومضاعفاتها.

- الشراء بأقل من القيمة الاسمية.

- عائد تراكمي، يصرف بنهاية المدة، أي بتاريخ الاستحقاق.

أسعار الفائدة على شهادات البنك التجاري الدولي

مع بداية العام الجاري، عدل البنك التجاري الدولي- مصر، العائد على شهادات الادخار بالعملة المحلية، لتصبح كالتالي:

1- الشهادات الثلاثية الثابتة:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- قيمة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه، ومضاعفاتها.

- عائد ثابت يصل إلى 9.5% شهرياً، أو 9.75% ربع سنوي، أو 10% نصف سنوي.

2.الشهادة الثلاثية التراكمية:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- قيمة الشهادة: تبدأ من 5 آلاف جنيه، ومضاعفاتها.

- عائد تراكمي ثابت حتى تاريخ الاستحقاق/ يصل إلى 8.25%.

3- الشهادة الخماسية الثابتة:

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- قيمتها: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد: ثابت، شهري 9.75%، وربع سنوي 10%، ونصف سنوي 10.25%، و9.5% عند الاستحقاق.

4- الشهادات الخماسية التراكمية:

- مدتها: 5 سنوات.

- قيمتها: 5 آلاف جنيه.

- دورية العائد: تراكمي.

- يصرف عند موعد الاستحقاق، ويصل إلى 7.45%.

5- الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- قيمتها: تبدأ من 6 آلاف جنيه.

- العائد: متغير سنوي يصل إلى 7.5%، ويمكن صرفه شهرياً.