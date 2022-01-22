مدارس توزع ورقة مفاهيم في امتحانات الأول الثانوي وأخرى تكتفي بالتابلت

انطلق صباح اليوم امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول ورقياً في المدارس، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يعقد على مستوى كل مدرسة، ويشمل أسئلة موضوعية تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وأخرى مقالية مخصص لها 30% من الدرجات، مشيرة إلى أن تصحيح الامتحانات في المدرسة من قبل المعلمين.

توزيع ورقة مفاهيم لمادة اللغة العربية على الطلاب

واهتمت بعض المدارس بتوزيع ورقة مفاهيم لمادة اللغة العربية على الطلاب في اللجنة الامتحانية، سواء للطلاب النظاميين أو طلاب المنازل أو الخدمات، ورفضت مدارس أخرى توزيع هذه الورقة على الطلاب النظاميين، وبررت ذلك بأن التعليمات التي وصلت إليها تفيد بتسليم طلاب المنازل فقط ورقة مفاهيم، لكن النظاميين لا يتم تسليمهم أي ورقة.

التابلت يغني عن ورقة المفاهيم

وقال محمد حسن، مدير مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، إن المدرسة وزعت أسئلة الامتحان على الطلاب في تمام الساعة التاسعة صباحاً طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، ولم يتم تسليم أي ورقة مفاهيم للطلاب النظاميين لأنهم يملكون أجهزة تابلت يمكنهم من خلالها الاطلاع على الكتب الرقمية المتاحة عليها.

تطبيق الإجراءات الوقائية داخل اللجان

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، لافتاً إلى أن الإجابة على الامتحان في نفس ورقة الأسئلة وسمحت المدرسة للطلاب بدخول الامتحان بأجهزة التابلت للاطلاع على الكتب الرقمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم عليه.

وأوضح مدير مدرسة الأورمان، أنه غير مسموح بدخول أي مذكرات ورقية في اللجان الامتحانية، مشيراً إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن دون أي معوقات وجاءت في مستوى الطالب المتوسط وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

توزيع ورقة مفاهيم على الطلاب

من جانبه، أكد مصطفى عبده مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، توزيع ورقة مفاهيم على الطلاب لمادة اللغة العربية التي تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن توزيع ورقة المفاهيم على الطلاب يأتي طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن تنظيم عقد الامتحانات، موضحا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتم رصد شكاوى من قبل الطلاب.