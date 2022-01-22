«التعليم» تشدد على سرية امتحانات أولى ثانوي 2022.. «لم نرصد تسريبات»

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس بضرورة الحفاظ التام على سرية امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول والتي بدأت صباح اليوم بمادة اللغة العربية ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

«شعبان»: امتحانات أولى ثانوي 2022 على مستوى المدرسة

وقال ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن امتحانات أولى ثانوي 2022 تعقد على مستوى المدرسة وليس على مستوى الإدارة أو المديرية وذلك طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحاً أنه جرى وضع الامتحانات من قبل المدرسة وتقرر توزيع امتحان المدرسة لمدرسة أخرى تجنباً لأي أعمال تسريب.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي تسريب في امتحانات أولى ثانوي 2022 لأنها تختلف من مدرسة لأخرى وليست موحدة، مؤكداً أن الامتحان تعقد في لجان مؤمنة في المدارس وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة سير أعمال الامتحانات والوقوف عل أي مشكلة تواجه الطلاب والعمل على حلها مباشرة.

«عايدة»: لم نرصد أي تسريبات للامتحانات

من جانبه أكدت عايدة جبريل، مدير إدارة الخانكة التعليمية، أن كل ورقة امتحانية مدون عليها اسم المدرسة وفي حالة وجود أي تسريب يتم التحقيق مع المدرسة مباشرة، موضحة أنه لم ترصد أي تسريبات لامتحان «أولى ثانوي 2022» حتى الآن في مادة اللغة العربية.

وأضافت «عايدة» لـ«الوطن»، أن الامتحان عقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووضعه الموجه الأول في المدرسة بالتنسيق مع موجه الإدارة التعليمية، مؤكدة أن امتحان اللغة العربية يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم ترصد أي شكاوي من قبل الطلاب.

وأوضحت عايدة جبريل، أنه جرى التبيه على جميع المدارس بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع اللجان وتطهيرها، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.