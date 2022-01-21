انطلاق امتحانات اللغة العربية لـ«أولى ثانوي» غدا.. ورقيا بالمدارس

تنطلق غدا السبت، امتحانات نصف العام لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، طبقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

ويؤدي طلاب أولى ثانوي، امتحان مادة اللغة العربية، يبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة 3 ساعات، وينتهي في الثانية عشر ظهرا.

امتحان اللغة العربية ورقيا.. على مستوى المدرسة

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات نصف العام لأولى ثانوي عام، ورقيا، وستعقد في لجان مؤمنة بالمدارس، مؤكدة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلاب والمعلمين، أثناء فترة الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أن الامتحان سيكون ورقيا على مستوى المدرسة، يضعه المعلم الأول للمادة، منوهة بأن الأسئلة تقيس الفهم والتحليل والتطبيق عند الطلاب، مع تخصيص أسئلة للمستويات العليا، أي المتفوقين.

35 سؤالا بالامتحان.. بـ50 درجة

قالت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان اللغة العربية يتضمن 35 سؤالا، مقسمة على (5 أسئلة مقالية «سؤالين أدب، وسؤال بلاغة، وسؤالين تعبير»، و30 سؤالا اختيار من متعدد)، مؤكدة أنه يشمل السؤال 4 اختيارات.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، توزيع درجات اللغة العربية (القراءة- النصوص- الأدب- البلاغة- النحو- التعبير) كالتالي:

القراءة: تتضمن قطعة علمية 6 أسئلة بـ7 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين، وقطعة أدبية أسئلة بـ7 درجات، على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.

النصوص: تتضمن نص نثري 4 أسئلة بـ5 درجات، على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين- نص شعري 4 أسئلة بـ5 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين).

الأدب: (3 أسئلة بـ3 درجات، السؤال الأول يكون اختيار من متعدد، والثاني والثالث مقالي).

البلاغة: (سؤالان بدرجتان، السؤال الأول الاختيار من متعدد والسؤال الثاني مقالي).

النحو: (8 أسئلة بـ9 درجات، على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين).

التعبير المقال (وظيفي بـ3 درجات- إبداعي بـ9 درجات).