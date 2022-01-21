تفاصيل امتحان اللغة العربية لأولى ثانوي 2022.. نظام الأسئلة والدرجات

تنطلق صباح غد السبت، امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول بمادة اللغة العربية، التي تعقد ورقيا في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، فضلاً عن توزيعهم على اللجان، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

نظام امتحانات أولى ثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم، أن الامتحانات تعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية، التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وتكون حصيلتها 70% من الدرجات، وأسئلة مقالية تشمل 30% من الدرجات.

وأوضح الوزير، في بيان سابق، أن الامتحانات وضعت من قبل الموجهين وفق المواصفات الفنية، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتا إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة إتاحة الفرصة للطلاب لدخول الامتحانات بأجهزة التابلت.

مواصفات امتحان اللغة العربية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن امتحان اللغة العربية، يتضمن 35 سؤالاً من 50 درجة، تتوزع على 5 أسئلة مقالية «سؤالان أدب، وسؤال بلاغة، وسؤالان تعبير»، و30 سؤالا اختيار من متعدد، على أن يشمل السؤال 4 اختيارات.

وأشارت الوزارة إلى أن فرع القراءة في الامتحان، يتكون من قطعة علمية بها 6 أسئلة بـ7 درجات، على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين، وقطعة أدبية أسئلة بـ7 درجات، على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.

وأضافت أن فرع النصوص يشمل نصًا نثريًا 4 أسئلة بـ5 درجات، على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين، ونصًا شعريًا 4 أسئلة بـ5 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين، والأدب يشمل 3 أسئلة بـ3 درجات على أن يكون السؤال الأول "اختيار من متعدد"، والثاني والثالث مقاليًا، موضحة أن فرع البلاغة يشمل سؤالين بدرجتين، ويكون الأول "اختيار من متعدد" والثاني مقاليًا.

وذكرت أن أسئلة النحو في الامتحان عليها 9 درجات، على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين، والتعبير المقالي والوظيفي بـ3 درجات والإبداعي بـ9 درجات، مشيرة إلى أنه يتم تصحيح الامتحان في المدارس من قبل المعلمين.